Tout savoir sur Saint-Etienne - Brest

Saint-Etienne a été crucifié dans les dernières secondes par le PSG dimanche dernier, mais les Verts ont livré une prestation sérieuse et sont sur une bonne dynamique dans le contenu, portés par un Khazri en forme. Pour Brest, ça va nettement moins bien, et les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont désormais derrière le club du Forez au classement. Avec seulement six points d'avance sur la zone de relégation...





Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne est invaincu en 12 rencontres à domicile face à Brest en Ligue 1 (9 succès, 3 nuls), soit l’adversaire qu’il a le plus souvent affronté sur ses terres sans jamais s’incliner dans l’élite.



Brest n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) – il n’a pas connu pire série dans l’élite depuis son retour dans la division la saison passée.



St Etienne s’est imposé lors de 2 de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après n’avoir remporté aucune des 9 précédentes (5 nuls, 4 défaites).



Brest n’a remporté aucun de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites) – 2e pire série en cours derrière Lorient (13). Le club finistérien n’a plus connu une aussi longue disette hors de ses bases dans l’élite depuis 2011/12 (18).



St Etienne est l’équipe qui a inscrit le plus de buts depuis l’extérieur de la surface de réparation en Ligue 1 cette saison (8) – alors que personne n’en a encaissé plus que Brest (7 – à égalité avec Lorient et Rennes).



Brest est l’équipe qui a réussi le plus de centres dans le jeu en Ligue 1 cette saison (129 – dont 35 pour le seul Franck Honorat). C’est déjà un record pour une équipe sur un même exercice depuis Marseille en 2018/19 (133).



Brest n’a plus inscrit le moindre but dans le jeu en Ligue 1 depuis Irvin Cardona face à Dijon le 3 mars dernier – soit une disette en cours de 38 tentatives infructueuses.



Le joueur de St Etienne Mahdi Camara est le milieu de terrain qui a disputé le plus de minutes de jeu en Ligue 1 2020/21 (2845). Il est également le joueur qui a réussi le plus d’interceptions dans la moitié adverse dans l’élite cette saison (32).



Le défenseur de Brest Brendan Chardonnet a contré 37 tirs en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur dans l’élite.



Le milieu de Brest Romain Faivre a obtenu 25 fautes dans les 30 derniers mètres adverses en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.