Tout savoir sur Saint-Etienne - Bordeaux

Saint-Etienne s'est donné un bon bol d'air en venant à bout de Nîmes il y a une semaine. Une belle opération dans la course au maintien qui demandra confirmation face à un Bordeaux toujours en difficulté. Les Girondins sont à égalité de points avec leur adversaire du jour.





Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 face à Bordeaux (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu 4 de ses 5 précédents (1 nul).



St Etienne et Bordeaux s’affrontent pour la 118e fois en Ligue 1, c’est l’affiche la plus jouée dans l’élite française. Bordeaux mène d’une courte tête 43 victoires à 42, pour 32 nuls.



Bordeaux va disputer son 2500e match en Ligue 1 (1066 victoires, 679 nuls, 754 défaites), devenant le 2e club à atteindre cette barre après Marseille (2533). St Etienne est la 3e équipe avec le plus de rencontres disputées dans l’histoire de la 1re division (2487).



Bordeaux a perdu 8 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), c’est autant que lors des 29 précédents (11 victoires, 10 nuls).



St Etienne a gagné 5 matches en Ligue 1 en 2021 (3 nuls, 6 défaites), c’est un de plus que lors de ses 17 premières rencontres dans l’élite cette saison (6 nuls, 7 défaites).



St Etienne n’a gagné qu’un seul de ses 13 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 nuls, 6 défaites), c’était le 7 février 2021 contre Metz (1-0).



Bordeaux reste sur 2 matches consécutifs en Ligue 1 avec au moins 3 buts encaissés (1-3 à Montpellier puis 2-3 v Strasbourg), une première pour les Girondins dans l’élite depuis décembre 2017 (2-3 à Dijon et 0-3 v Strasbourg).



Aucune équipe n’a marqué plus de buts depuis l’extérieur de la surface que St Etienne en Ligue 1 cette saison (8). Les Verts ont d’ailleurs inscrit leurs 3 derniers buts de cette manière dans l’élite (Khazri x2 et Bouanga).



Wahbi Khazri a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, après n’en avoir inscrit qu’un seul lors de ses 12 premiers cette saison. Buteur contre Nîmes le 4 avril, le joueur de St Etienne a l’occasion de trouver le chemin des filets lors de 2 rencontres consécutives dans l’élite pour la première fois depuis novembre 2018-janvier 2019 (5 matches de rang).



Hwang Ui-jo a inscrit 10 buts en Ligue 1 cette saison et a l’occasion de devenir le 1er joueur de Bordeaux à marquer plus de 10 buts sur un exercice dans l’élite depuis Malcom en 2017/18 (12).