Tout savoir sur Saint-Etienne - Angers

Toujours incapable de gagner depuis de longues semaines, l'AS Saint-Etienne a au moins le mérite de ne plus perdre depuis deux semaines et le retour de quelques cadres dans le onze de départ. Quinzièmes avec seulement deux points d'avance sur la zone de barragiste, les Verts reçoivent des Angevins en forme, qui sont septièmes et restent sur deux victoires.





Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne n’a perdu qu’un seul de ses 18 derniers matches de Ligue 1 face à Angers (10 victoires, 7 nuls), mais c’était le dernier en date, le 22 septembre 2019 (1-4).



St Etienne est invaincu lors de ses 12 dernières réceptions d’Angers en Ligue 1 (9 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 21 avril 1972 (0-1).



St Etienne n’a remporté aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), pire série en cours. Il n’y a qu’en octobre-décembre 2017 que les Verts ont connu une aussi longue disette lors d’une même saison dans l’élite au 21e siècle (10).



Angers a remporté ses 2 dernières rencontres en Ligue 1 (3-1 v Lens et 2-0 v Lorient) – soit sa meilleure série cette saison dans l’élite.



St Etienne n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), sa pire série depuis octobre-décembre 2017 (5).



Angers a remporté chacun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours dans l’élite (à égalité avec Montpellier et Marseille). Il n’a plus fait mieux dans l’élite depuis mai-septembre 1972 (4).



Angers a marqué au moins un but lors de chacun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 - sa meilleure série dans l’élite depuis avril-novembre 2017 (11) – après n’avoir trouvé l’ouverture lors d’aucun de ses 3 précédents.



Angers a encaissé 5 buts à la suite de récupérations hautes de l’adversaire (dans ses 40 mètres) en Ligue 1 cette saison, c’est 2 de plus que toute autre équipe. 5 des 22 buts encaissés de la sorte en L1 cette saison l’ont été par Angers.



Arnaud Nordin a inscrit les 2 derniers buts de St Etienne face à Angers en Ligue 1 (le 24 mai 2019 et le 22 septembre 2019), le SCO étant d’ailleurs l’équipe contre laquelle il a marqué un tiers de ses buts dans l’élite (2/6). Il a délivré 3 passes décisives en L1 cette saison, à chaque fois à la suite d’une progression balle au pied de 5 mètres ou plus, soit le joueur qui a délivré le plus d’assists à la suite de ce genre d’action en L1 2020/21.



Pierrick Capelle est l’auteur de 2 des 3 derniers buts d’Angers en Ligue 1. Il a marqué lors de chacun de ses 2 derniers matches de L1 (v Lens & Lorient), c’est la 2e fois seulement de sa carrière qu’il réalise cette performance dans l’élite après janvier 2016 (3 matches à la suite).