Tout savoir sur Rennes - Strasbourg

Bruno Genesio a débuté son aventure au Stade Rennais de la pire des manières avec une défaite dans les derniers instants face à l'OM mercredi, en match en retard. Le club breton a donc ajouté une défaite de plus à sa collection des dernières semaines et n'en finit plus de glisser au classement. En face, Strasbourg, qui ne perd plus, n'est qu'à cinq points de son adversaire du jour.





Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes est invaincu lors de ses 3 derniers matches contre Strasbourg en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul – à chaque fois en déplacement), après s’être incliné lors de 2 des 3 premiers depuis le retour du RCSA dans l’élite en 2017/18 (1 succès).



Rennes reste sur une défaite à domicile contre Strasbourg en Ligue 1 (1-4 le 2 décembre 2018), et pourrait connaître 2 revers de rang sur ses terres face aux Alsaciens dans l’élite pour la 2e fois après janvier 1946-mai 1947 (2).



Rennes n’a plus gagné depuis 8 matches en Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), sa plus longue série depuis mars-mai 2019 (9). Le club breton a même perdu ses 5 derniers matches dans l’élite, sa plus longue série à ce niveau depuis mars-avril 2013 (5), mais n’a plus fait pire depuis novembre-décembre 2007 (6).



Strasbourg a remporté 5 de ses 11 premiers matches d’une année civile en Ligue 1 pour la 1re fois au 21e siècle (4 nuls, 2 défaites). C’est également la 1re fois que le RCSA perd aussi peu souvent dans l’élite (2 revers en 2021) après autant de matches pour commencer une nouvelle année depuis 1992 (2 également).



Défait lors de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (0-2 v St Etienne, 1-2 v Nice), Rennes pourrait subir un 3e revers d’affilée à domicile pour la 1re fois dans l’élite depuis mars-mai 2013 (4).



Strasbourg n’a perdu que 2 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (4 succès, 2 nuls), après s’être incliné lors de 5 de ses 6 premiers cette saison (1 victoire).



Rennes a tiré à 15 reprises sur les montants en Ligue 1 2020/21, seuls Paris et Lyon (19) en ont fait plus dans la compétition cette saison.



Strasbourg n’a inscrit qu’un seul but dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 cette saison – Adrien Thomasson v Brest le 3 février – moins que toute autre équipe.



Adrien Hunou (Rennes) a inscrit 4 buts contre Strasbourg en Ligue 1, sa cible préférée.



Frédéric Guilbert est impliqué sur 3 buts en Ligue 1 depuis ses débuts avec Strasbourg lors de la 25e journée (1 but, 2 passes décisives), seul Jonathan Clauss fait aussi bien parmi les défenseurs sur la période. En 4 matches de Ligue 1 2020/21 il a déjà égalé son meilleur total sur un même exercice dans l’élite (3 avec Caen en 2017/18 et en 2018/19).