Tout savoir sur Rennes - Saint-Etienne

Rennes ne gagne plus depuis trois matches en Ligue 1, et a vu le fossé avec le top 4 se creuser considérablement. Le club breton compte 10 points de retard sur Monaco, avec certes un match en retard à disputer, mais n'a plus de temps à perdre. Saint-Etienne, qui se bat en seconde partie de tableau, non plus. Mais les Verts ont repris de la confiance ces dernières semaines.





Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches contre St Etienne en Ligue 1 (5 victoires, 9 nuls), c’était le 4 février 2016 au Roazhon Park (0-1).



7 des 8 derniers buts de St Etienne contre Rennes en Ligue 1 ont été inscrits à la suite d’un coup de pied arrêté (3 sur corner, 3 sur penalty et 1 sur coup franc indirect).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), mais reste sur 4 partages des points lors des 6 plus récents (1 victoire, 1 défaite).



St Etienne a remporté 2 de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (1 nul), après être resté sans victoire lors des 6 précédents (3 nuls puis 3 défaites).



Rennes n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite). Il n’a plus connu pire disette sur ses terres dans l’élite depuis mars-mai 2019 (4).



St Etienne n’a perdu que 2 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), après s’être incliné lors de 11 des 13 précédents (1 victoire, 1 nul).



Rennes affiche une possession moyenne de 59.9% en Ligue 1 2020/21, 2e pourcentage le plus élevé cette saison derrière Paris (63.5%) et son pourcentage le plus élevé sur un même exercice depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).



St Etienne n’a marqué que 2 buts dans les 15 dernières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe.



Le milieu de Rennes Benjamin Bourigeaud est impliqué dans 5 buts contre St Etienne en Ligue 1 (1 but, 4 assists), soit l’adversaire qui lui réussit le mieux dans l’élite.



Jessy Moulin est le gardien qui affiche le pire différentiel entre ses buts encaissés et ses Expected Goals concédés en Ligue 1 cette saison (-8.6 – 25.4 xG pour 34 buts hors CSC). Cela signifie que le portier de St Etienne « aurait dû » encaisser 8.6 buts de moins qu’à l’heure actuelle dans l’élite en 2020/21.