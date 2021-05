Tout savoir sur Rennes - PSG

Engagé dans la course à la 5e place, Rennes doit se relever de sa défaite à Bordeaux, concédée après l'exclusion très sévère de Steven Nzonzi. Mais en face se dresse un PSG fraîchement éliminé en Ligue des champions, et qui ne compte pas laisser filer son titre de champion de France.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes a perdu 12 de ses 17 dernières rencontres face à Paris en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), après être resté invaincu lors des 10 précédents (7 victoires, 3 nuls).



Vainqueur de son dernier match à domicile en Ligue 1 contre Paris le 18 août 2019 (2-1), Rennes a l’occasion de remporter 2 réceptions de rang face au club parisien dans l’élite pour la première fois depuis ses 5 succès consécutifs réalisés de mars 2007 à février 2011.



Rennes affiche 54 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2011/12 (57 points, 6e en fin d’exercice).



Paris a gagné ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa meilleure série depuis septembre-novembre 2020 (8). Le club parisien a même remporté 13 de ses 17 dernières rencontres dans l’élite (4 défaites).



Rennes a gagné ses 3 derniers matches de Ligue 1 à domicile (1-0 v Strasbourg, 1-0 v Nantes et 5-1 v Dijon), sa meilleure série sur ses terres dans l’élite sur un même exercice depuis octobre-décembre 2019 (5).



Paris a gagné ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours. Le club parisien n’a plus remporté 7 matches consécutifs à l’extérieur dans l’élite depuis janvier-avril 2017 (8).



Paris a encaissé au moins un but lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (10 au total), sa plus longue série depuis avril-mai 2019 (7 également). Le club parisien n’a plus connu une plus longue série du genre dans l’élite depuis février-avril 2012 (11).



L’attaquant de Rennes Jérémy Doku est le joueur ayant réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison (97). Il a obtenu 8 fautes après avoir dribblé dans l’élite en 2020/21, seuls Neymar (10 avec Paris) et Hatem Ben Arfa (10 avec Bordeaux) font mieux dans ce domaine.



Depuis son arrivée en Ligue 1 en 2013/14, Marquinhos a marqué 16 buts dans l’élite – soit le total le plus élevé pour un défenseur sur la période en compagnie de son actuel partenaire à Paris Layvin Kurzawa.



Paris sera privé de Kylian Mbappé, suspendu pour cette rencontre. Cette saison en Ligue 1, le club parisien a gagné 72% de ses matches lorsque l’international français est titulaire (18/25), le ratio tombe à 60% lorsqu’il ne l’est pas (6/10).