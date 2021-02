Tout savoir sur Rennes - Nice

Duel d'équipes ambitieuses en grande difficulté du côté du Roazhon Park. Rennes n'en finit plus de glisser au classement et n'a plus que trois points d'avance sur la 10e place d'Angers. Même constat pour Nice, qui joue un jeu encore plus dangereux puisque les Aiglons se rapprochent de la zone de relégation.





Les stats à connaître (avec Opta)



Rennes n’a remporté qu’une seule de ses 11 dernières confrontations face à Nice en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), mais c’était la dernière, le 13 décembre dernier à l’Allianz Riviera (0- 1).



Rennes n’a remporté aucune de ses 5 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), il ne fait pire que face à Lyon (6) parmi les équipes actuellement présentes dans l’élite.



Rennes reste sur 5 matches sans succès en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 5 de ses 7 précédents (2 nuls). C’est sa plus longue série dans l’élite depuis septembreoctobre 2019 (7).



Nice a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1-2 à Paris, 2-3 à Marseille, 1-2 v Metz) pour la 1re fois depuis octobre 2019 (3 également).



Nice affiche 13 défaites après 26 rencontres de Ligue 1 2020/21, son 2e total le plus élevé à ce stade d’une saison dans l’élite au 21e siècle derrière 2009/10 (14) et à égalité avec 2013/14.



Rennes n’a remporté aucune de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), et n’a plus connu plus longue série dans l’élite depuis septembre-décembre 2018 (5).



Nice a perdu ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1-2 v Monaco, 1-2 v Paris et 2-3 v Marseille), la plus longue série derrière Dijon (4) et sa pire série dans l’élite cette saison. Les Niçois comptent 4 défaites à l’extérieur en L1 en 2021 (6 rencontres), contre une seule sur toute l’année 2020 (11 matches).



Rennes est resté muet lors de 2 de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 but inscrit), soit autant que lors de ses 12 précédents.



Rennes est la seule équipe des 5 grands championnats européens à ne pas encore avoir concédé le moindre but sur penalty cette saison (1 seul subi, mais manqué par Savanier le 21 février lors de la dernière journée).



Adrian Ursea affiche 0.80 point par match en Ligue 1 à la tête de Nice, seuls Sylvester Takac (0.56), Daniel Sanchez et Hans Tandler (0.75) font moins bien dans l’élite à la tête des Aiglons. Le prédécesseur d’Ursea Patrick Vieira culminait à 1.48 point par match, et même à 1.55 sur la saison en cours.