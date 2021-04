Tout savoir sur Rennes - Nantes

Invaincu depuis trois rencontres, le Stade Rennais participe à une lutte acharnée pour la qualification en Ligue Europa. De son côté, Nantes occupe la 19e place et est en mauvaise posture dans la course au maintien. Ce derby vaudra donc très cher, en haut comme en bas de classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches de Ligue 1 face à Nantes (7 victoires, 6 nuls), c’était le 25 septembre 2019 à la Beaujoire (0-1).



Rennes est invaincu lors de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 face à Nantes (3 victoires, 3 nuls), et pourrait établir sa meilleure série d’invincibilité sur ses terres face aux Canaris dans l’élite. La dernière victoire des Nantais chez les Rennais en L1 date du 29 septembre 2013 (3-1).



Rennes est invaincu lors de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après avoir perdu chacun des 5 précédents.



Nantes totalise 28 points après 31 matches de Ligue 1 cette saison, soit le plus mauvais total de son histoire à ce stade dans l’élite.



Nantes est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis décembre 2017-janvier 2018 (4). Les Canaris n’ont plus connu une plus longue série en déplacement en L1 depuis décembre 2016-mars 2017 (5).



Nantes a encaissé 48 buts après 31 matches de Ligue 1 cette saison, soit son 3e plus mauvais total de son histoire à ce stade après 1969/70 (50) et 1963/64 (52).



Nantes a encaissé au moins 1 but lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (18 buts au total), préservant sa cage inviolée pour la dernière fois le 6 janvier 2021 contre…Rennes (0-0). C’est la plus longue série en cours en L1 et la plus longue série pour les Canaris dans l’élite depuis janvier-avril 2017 (13 également).



Seuls Monaco (279) et Paris (278) ont réalisé plus de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison que Rennes (258). De son côté, Nantes est l’équipe qui en a effectué le moins (176).



L’attaquant de Rennes Serhou Guirassy a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 but v Metz et 2 buts v Reims), mais n’a jamais réalisé la passe de 3 dans l’élite.



Randal Kolo Muani est impliqué sur les 3 derniers buts de Nantes en déplacement en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives). Seul Ludovic Blas (7 – 5 buts, 2 passes décisives) est impliqué sur plus de buts à l’extérieur que l’attaquant international espoir français chez les Canaris en L1 2020/21 (5 – 2 buts, 3 passes décisives).