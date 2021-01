Tout savoir sur Rennes - Lyon

Rennes a vu sa belle série de victoires prendre fin face au Nantes de Raymond Domenech mercredi soir (0-0). Et les hommes de Julien Stéphan auront fort à faire pour reprendre leur marche en avant, puisqu’ils accueillent un OL qui a commencé 2021 comme il avait fini 2020. Seuls premiers de Ligue 1, les Gones comptent rester sur le trône le plus longtemps possible…

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes a remportéen Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir connu la victoire lors d’aucune des 4 précédentes (2 nuls, 2 défaites). Lors des 5 dernières confrontations dans l’élite entre les 2 clubs, l’équipe qui évoluait à domicile a systématiquement perdu.Rennes reste sur(2 nuls, 3 défaites), soit depuis le 2 février 2014 et une victoire 2-0.Rennes est invaincu(4 victoires, 1 nul), gardant sa cage inviolée lors des 3 derniers.Lyon est(10 victoires, 5 nuls), sa meilleure série depuis avril-décembre 2005 (23).Rennes a perduen Ligue 1 (3 victoires), autant que lors de ses 21 précédents (12 victoires, 6 nuls).Lyon esten Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours. Les Gones restent sur 4 succès hors de leurs bases dans l’élite, meilleure série en cours et leur meilleure série depuis avril-août 2019 (4 également).Rennes a gardé sa cage invioléeune 1ère depuis décembre 2018-janvier 2019 (4).Rennes (12) et Lyon (10) sont les 2 équipesen Ligue 1 cette saison.Rennes compte, seul Brest (10) en compte plus.Memphis Depay (Lyon) affiche un total Expected Goals + Expected Assists de 15.21 (9.69 xG, 5.52 xA) en Ligue 1 cette saison, ce qui signifie qu’ilselon le modèle des xG et des xA (14 en réalité, 10 buts et 4 assists). C’est 3 de plus que le 2e, Kylian Mbappé (12.16).