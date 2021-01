Tout savoir sur Rennes - Lille

Affiche de haut de tableau entre Rennes et Lille. Les Bretons sont 5es avec 36 points, soit 6 de moins que des Lillois qui se sont imposés de grande justesse contre Reims lors de la dernière journée. Alors que Monaco et Marseille s'affrontent lors de cette journée, le vainqueur aura un joli coup à faire dans la lutte pour les places européennes... ou plus.





Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir connu le succès lors de 4 de ses 5 précédents (1 revers).



Rennes est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (5 victoires, 5 nuls), sa plus longue série en cours face à un club actuel de l’élite.



Rennes est invaincu depuis 7 rencontres en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours, remportant autant de matches durant cette période que lors de ses 13 premiers dans l’élite cette saison (4 nuls, 4 défaites).



Lille affiche 42 points après 20 matches en Ligue 1 2020/21, il n’a fait mieux que 2 fois dans son histoire à ce stade de la compétition (3 points pour une victoire) : en 1947/48 (43 points) et en 1949/50 (45), terminant 2e à la fin de ces 2 saisons (18 équipes).



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), mais c’était lors de son précédent match disputé en Bretagne, à Brest le 8 novembre dernier (2-3).



Rennes a gagné 15 points après avoir été mené au score en Ligue 1 cette saison, au moins 4 de plus que toute autre équipe.



Lille a trouvé le chemin des filets lors de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (20 buts), meilleure série en cours et la plus longue pour les Dogues dans l’élite depuis février 1949- février 1950 (18).



Adrien Hunou est le joueur qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 cette saison tout en frappant autant de fois les montants (4 chacun). Il est impliqué sur 2 des 3 derniers buts de Rennes contre Lille en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive).



Jonathan Ikoné n’est impliqué que sur un seul but lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 avec Lille (1 but), après avoir été décisif lors de chacun des 3 précédents (1 but, 2 passes décisives). Toutefois, il n’y a que contre Montpellier (4 buts) qu’il a été impliqué sur plus de buts dans l’élite que face à Rennes dans sa carrière (3 – 1 but, 2 passes décisives).