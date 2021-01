Tout savoir sur Reims - Saint-Etienne

Reims n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Dijon (0-0) dans un match décisif pour le maintien mercredi soir. Saint-Etienne a de son côté décroché un nul bien plus prestigieux face à Paris (1-1) et serait bien inspiré de retrouver le chemin de la victoire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remportéde Ligue 1 face à St Etienne (8 nuls, 9 défaites), mais les Rémois restent sur 2 matches sans défaite face aux Verts dans l’élite (1 victoire, 1 nul).Reims n’a gagnéà domicile contre St Etienne en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), mais c’était le dernier : 3-1 le 8 décembre 2019.Reims est invaincu lors de ses(2 victoires, 2 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis février-août 2020 (5).St Etienne n’a perdu(1 victoire, 6 nuls), après avoir perdu chacun de ses 7 précédents. Il s’agit de sa meilleure série d’invincibilité sous l’ère Claude Puel.Reims est invaincu lors deen Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), sa meilleure série cette saison.St Etienne esten Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls) – et n’a plus fait mieux dans l’élite depuis mars-août 2019 (6).St Etienne est l’équipe qui a remportécette saison (1087).Les 6 derniers buts de St Etienne en Ligue 1: Neyou, Moukoudi, Nordin, Debuchy, Bouanga, Hamouma.Boulaye Dia est l’auteur de, soit le pourcentage le plus élevé d’un joueur dans les buts de son équipe en L1 cette saison, à égalité avec Mama Baldé pour Dijon (5/12).Denis Bouanga (St Etienne) asur minimum 5 mètres en Ligue 1 cette saison, seul Memphis Depay (17) fait mieux.