Tout savoir sur Reims - Rennes

Reims entretient une belle série d'invincibilité depuis plusieurs semaines et se rapproche de la première partie de tableau. Rennes a de son côté bien relevé la tête lors des deux dernières journées et continue de s'accrocher dans la course à l'Europe.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a perdu aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes (4 victoires, 1 nul), sa plus longue série d’invincibilité face au club breton dans l’élite depuis décembre 1951-mai 1961 (11).



Reims est invaincu lors de ses 6 dernières rencontres de Ligue 1 (2 succès, 4 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis novembre-décembre 2019 (6 également).



Rennes reste sur 2 succès consécutifs en Ligue 1 (1-0 v Strasbourg et 3-1 à Metz), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2020 (4).



Reims est invaincu lors de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 6 nuls), meilleure série en cours et sa meilleure dans l’élite depuis janvier-septembre 1978 (13).



Rennes est l’équipe qui a récupéré le plus de ballons dans les 30 derniers mètres en Ligue 1 cette saison (156), alors que Reims est l’équipe qui en a perdu le plus dans ses 30 mètres (162).



Rennes affiche 59.3% de possession moyenne en Ligue 1 2020/21, seul Paris (63.4%) fait mieux. Cependant, le club breton avait une possession inférieure à 50% lors de ses 3 rencontres sous les ordres de Bruno Génésio (49.1% v Marseille, 49.9% v Strasbourg, 48.1% v Metz), c’est autant qu’au cours de ses 27 premières cette saison.



Rennes est l’équipe qui effectue le plus de passes vers l’avant dans les 5 grands championnats européens cette saison (5494).



Le portier de Reims Predrag Rajkovic affiche 84.3% de tirs arrêtés en Ligue 1 en 2021, meilleur ratio parmi les gardiens ayant disputé au moins 5 rencontres dans les 5 grands championnats européens cette année.



Martin Terrier est impliqué sur 64% des buts de Rennes en Ligue 1 en 2021 (7/11 – 3 buts, 4 assists), meilleur ratio pour un joueur dans les 5 grands championnats européens sur la période.



David Guion va diriger son 100e match sur le banc de Reims en Ligue 1. Il affiche 33% de succès avec le SdR dans l’élite, meilleur ratio pour un entraîneur du club au 21e siècle.