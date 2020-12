Tout savoir sur Reims - Nice

Alors qu'il était sur une bonne dynamique entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, Reims vient d'enchaîner deux revers en Ligue 1, dont un net à Lyon (3-0). En face, Nice traverse un début de crise depuis sa défaite contre Dijon dimanche dernier (1-3), alors que le DFCO n'avait pas encore gagné jusque-là. Les hommes de David Guion lutteront pour s'éloigner de la zone rouge, ceux de Patrick Vieira pour recoller à la première partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches contre Nice en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), c’était le 11 août 2018 (1-0).



Reims ne compte que 9 points après 12 matches de Ligue 1 en 2020/21, le pire total de son histoire à ce stade de la compétition, à égalité avec 1978/79 (3 points pour une victoire). Cette saison-là, le Stade de Reims avait terminé à la 20e et dernière place du championnat.



Nice a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-2 v Monaco, 1-3 v Dijon), soit autant que lors des 13 précédents (7 succès, 4 nuls).



Reims a perdu 4 matches à domicile en Ligue 1 2020/21 (1 victoire), c’est déjà 2 de plus qu’en 2019/20 et autant qu’en 2018/19. D’ailleurs, c’est la 1ère fois que les Rémois s’inclinent lors de 4 de leur 5 premières réceptions sur une saison dans l’élite.



Reims n’a inscrit que 6 buts à domicile en Ligue 1 en 2020, moins que toute autre équipe des 5 grands championnats présente sur l’ensemble de l’année.



Nice a remporté ses 2 derniers déplacements en Ligue 1, soit autant que lors de ses 14 précédents (5 nuls, 7 défaites). Les Aiglons n’ont plus gagné 3 matches consécutifs à l’extérieur dans l’élite depuis septembre-octobre 2015 (3).



Reims a inscrit 5 buts dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 cette saison, meilleur total en compagnie de Brest ; c’est déjà plus que sur l’ensemble de la saison 2019/20 (4).



Le défenseur de Reims Wout Faes a reçu 6 cartons en Ligue 1 cette saison (5 jaunes et 1 rouge), plus que tout autre joueur. Il reçoit un carton toutes les 1.3 fautes sifflées dans l’élite en 2020/21, pire ratio pour un joueur ayant commis au moins 5 fautes.



Le milieu de Nice Pierre Lees-Melou a été décisif lors de chacun de ses 2 derniers matches contre Reims en Ligue 1 (1 assist le 3 novembre 2019 et 1 but le 5 février 2020). Il a également été buteur lors de 3 de ses 5 derniers matches dans l’élite après être resté muet lors des 9 précédents.



Le gardien de Nice Walter Benitez effectue en moyenne 3.7 arrêts par match en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre portier ayant disputé au moins 5 rencontres en 2020/21.