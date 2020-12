Tout savoir sur Reims - Nantes

Deux nuls et trois défaites : le bilan de Reims sur ses cinq derniers matchs est inquiétant. La formation de David Guion est avant-dernière et soit se reprendre face à un FC Nantes qui ne nage pas non plus dans la confiance. Les Canaris doivent maintenant faire sans Christian Gourcuff, limogé, et n'ont pu faire mieux qu'un nul contre Dijon dimanche (1-1). Quatre petits points séparent les deux équipes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a perdu que 2 de ses 9 rencontres face à Nantes en Ligue 1 au 21e siècle (3 succès, 4 nuls) – après avoir perdu chacune des 5 précédentes entre 1977 et 1978.

Il n’y a que Bordeaux (6 fois) que Reims a affronté plus souvent à domicile sans s’incliner en Ligue 1 au 21e siècle que Nantes (4 – 3 victoires, 1 nul). Le club champenois reste d’ailleurs sur 3 succès consécutifs sur ses terres face à cet adversaire – et a l’occasion d’égaler sa meilleure série face à lui (4 entre avril 1973 et avril 1976).

Reims n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après s’être imposé lors des 2 précédents. Il est resté muet à 3 reprises lors de ses 4 dernières rencontres dans l’élite.

Nantes n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) – mais n’a plus enchaîné 6 matches sans succès à la suite dans l’élite depuis mars-mai 2018 (7).

Reims a perdu 4 de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (1 succès, 1 nul), après n’avoir perdu qu’une seule des 10 précédentes (4 succès, 5 nuls).

Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), après avoir gagné 3 des 5 précédents (1 nul, 1 défaite).

Reims est resté muet lors de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (0-1 v Nîmes, 0-0 v Nice) – et n’a plus enchaîné 3 matches de rang sans marquer dans son stade dans l’élite depuis septembre 2018 (3).

L’attaquant de Reims Boulaye Dia est le joueur qui a marqué le plus de buts sans jamais réussir à trouver le fond des filets à domicile dans les 5 grands championnats cette saison (8 buts – tous en déplacement). Il n’a d’ailleurs effectué que 7 frappes en 290 minutes au stade Auguste-Delaune en Ligue 1 cette saison.

Le milieu de Nantes Ludovic Blas a réussi 44 dribbles en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.

Après le nul face à Dijon (1-1), Patrick Collot peut devenir le 1er entraîneur de Nantes à rester invaincu lors de chacun de ses 2 premiers matches en Ligue 1 depuis Sergio Conceiçao qui avait démarré par 4 succès de suite entre décembre 2016 et janvier 2017.