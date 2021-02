Tout savoir sur Reims - Montpellier

Reims enchaîne les matchs nuls ces dernières semaines, et est installé en milieu de tableau. Mais les hommes de David Guion devront faire fort face à un Montpellier de nouveau en grande confiance. Le MHSC poursuit sa remontée vers les places européennes grâce à une belle série en cours de trois succès de rang.





Les stats à connaître (avec Opta)

Reims a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Montpellier, gardant sa cage inviolée lors des 2 derniers. C’est sa meilleure série en cours face à un adversaire actuellement présent dans l’élite.



Reims a gagné sa dernière réception de Montpellier en Ligue 1 (1-0 en octobre 2019) et pourrait faire la passe de 2 pour la première fois face à cet adversaire dans l’élite. Aucune des 6 rencontres disputées entre les 2 formations en terres rémoises n’a donné lieu à un match nul (3 victoires de chaque côté).



Reims n'a remporté aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), après avoir remporté 3 de ses 4 précédents (1 défaite).



Montpellier a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 (4-2 v Dijon, 2-1 à Lyon, 2-1 v Rennes), alors que le MHSC n’avait gagné aucun de ses 9 précédents (3 nuls, 6 revers).



Reims est invaincu lors de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), meilleure série en cours et sa meilleure dans l’élite depuis décembre 2018-avril 2019 (8).



Montpellier n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), mais c’était le dernier : 2-1 à Lyon le 13 février. Le MHSC pourrait enchaîner 2 victoires à l’extérieur pour la 2e fois cette saison après sa série de 4 succès établie en novembre dernier.



Montpellier est l’équipe qui a marqué le plus de buts de la tête en Ligue 1 cette saison (12) alors que seul Brest (8) en a encaissé plus de la sorte que Reims (7).



Reims a subi 222 récupérations hautes (dans ses 40 mètres) de ses adversaires en Ligue 1 2020/21. C’est 64 de plus que son adversaire du jour Montpellier.



Le joueur de Reims Boulaye Dia n’a marqué aucun but lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue disette dans l’élite. Il demeure néanmoins le seul joueur de Reims à avoir marqué plus d’un but en L1 en 2021 avec Arber Zeneli (2 chacun). Il n’y a que contre St Etienne (4) qu’il a plus marqué que contre Montpellier (3) dans l’élite.



Le milieu de Montpellier Téji Savanier a été impliqué dans un but lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (but v Dijon et Lyon, assist v Rennes), mais n’a jamais fait la passe de 4 dans l’élite.