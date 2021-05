Tout savoir sur Reims - Monaco

Reims a perdu la recette du succès et enchaîne les prestations moyennes ces dernières semaines. La formation de David Guion n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison, au contraire d'un AS Monaco mis sous grosse pression par l'OL, et qui voudra conserver sa place sur le podium.

Les stats à connaître (avec Opta)

A 5 reprises lors de leurs 6 dernières rencontres en Ligue 1, Reims et Monaco ont partagé les points pour un succès rémois. Les 4 derniers matches ont d’ailleurs débouché sur un score de parité (2x 0-0, 1x 1-1 et 1x 2-2).



Reims n’a perdu aucun de ses 2 derniers matches à domicile face à Monaco en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après s’être incliné 5 fois lors des 7 précédents (2 nuls).



Seul Valladolid (16) a réalisé plus de matches nuls que Reims (15) dans les 5 grands championnats européens cette saison. Les Rémois ont partagé les points lors de 9 de leurs 13 dernières rencontres de Ligue 1 (2 victoires, 2 défaites).



Battu par Lyon (2-3) lors de son dernier match le 2 mai, Monaco n’a plus perdu 2 rencontres de rang en Ligue 1 depuis décembre 2020 (1-2 à Lille, 1-2 à Marseille et 0-3 contre Lens).



Reims n’a gagné aucun de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 nuls suivis d’une défaite), sa dernière victoire remontant au 24 janvier dernier contre Brest (1-0). C’est sa plus longue série sans gagner sur ses terres dans l’élite depuis octobre 2015-janvier 2016 (8).



Monaco a gagné 9 de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1. Seule exception : le 3 mars 2021 à Strasbourg (défaite 1-0). L’ASM n’a pas encaissé le moindre but lors de ses 3 derniers matches à l’extérieur dans l’élite, et n’a plus fait mieux depuis novembre 2004-février 2005 (4).



Reims a perdu 25 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. La formation champenoise n’a d’ailleurs pas gagné ses 3 derniers matches de L1 lors desquels il a ouvert le score (2-2 à Nîmes, 1-3 v Marseille et 2-2 v Rennes).



Monaco a marqué 31 buts sur coups de pied arrêtés en Ligue 1 cette saison (12 sur penalty, 11 sur corner, 5 sur coup franc indirect et 3 sur coup franc direct), c’est au moins 10 de plus que toute autre équipe.



Nathanaël Mbuku est impliqué sur 4 buts en Ligue 1 en 2021 (3 buts, 1 passe décisive), aucun autre joueur de Reims ne fait mieux sur la période (à égalité avec Boulaye Dia, 4 buts inscrits).



Monaco compte 2 joueurs à minimum 16 buts en Ligue 1 cette saison (Wissam Ben Yedder, 19 et Kevin Volland, 16), une première pour le club monégasque sur un même exercice dans l’élite depuis 1999/2000 (David Trezeguet, 22 et Marco Simone, 21).