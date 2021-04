Tout savoir sur Reims - Marseille

Reims ne connaît plus le goût de la défaite en Ligue 1... ni celui de la victoire, puisque le club champenois reste sur trois matchs nuls de rang. En face, l'OM sort d'un match spectaculaire contre Lorient (3-2) et il sera intéressant de voir quels choix fera Jorge Sampaoli, lui qui avait avoué s'être trompé dans sa composition de départ contre les Merlus.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims est invaincu lors de ses 4 dernières rencontres face à Marseille en Ligue 1 (2 succès, 2 nuls) et a l’occasion de réaliser la passe de 5 face à cet adversaire pour la 1re fois depuis novembre 1956-septembre 1962 (7).



Reims est invaincu lors de ses 9 dernières rencontres de Ligue 1 (2 succès, 7 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2018-mars 2019 (13). Le SdR reste d’ailleurs sur 2 matches nuls 0-0 consécutifs en Ligue 1 (v Nice et Metz), mais n’a jamais enchaîné ce résultat 3 fois consécutivement dans son histoire en L1.



Reims est invaincu lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 8 nuls), meilleure série en cours et sa meilleure depuis janvier-septembre 1978 (13). Il reste d’ailleurs sur 6 matches nuls consécutifs à domicile en L1 – une 1re dans son histoire.



Marseille n’a gagné aucun de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), sa dernière victoire remontant au 4 décembre 2020 à Nîmes (2-0). C’est sa plus longue série sans succès hors de ses bases en L1 depuis octobre 2001-avril 2002 (11).



Reims a enregistré 8 clean sheets en Ligue 1 en 2021, seul Lille fait mieux (10). Le portier du SdR Predrag Rajkovic affiche le meilleur pourcentage de tirs arrêtés pour un gardien sur la période (84.1%).



Reims n’a été mené au score que 62 minutes en Ligue 1 en 2021 – dont 0 minute à domicile – c’est moins que toute autre équipe sur la période.



Marseille a gagné 6 points dans les 5 dernières minutes de jeu en Ligue 1 depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli le 10 mars dernier, c’est plus que l’ensemble des 19 autres équipes de l’élite réunies sur la période (5).



Seul Wout Faes (1 carton toutes les 1.8 fautes) affiche un plus fort ratio de carton reçu par faute commise qu’Alvaro Gonzalez (2.3) en Ligue 1 cette saison parmi les défenseurs ayant récolté au moins 5 cartons.



Pol Lirola est le défenseur qui touche le plus de ballons dans la surface adverse en Ligue 1 depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de Marseille le 10 mars dernier (25 – au moins 10 de plus que tout autre défenseur).



Jorge Sampaoli a glané 13 points après ses 6 premiers matches de Ligue 1 à la tête de Marseille (4 succès, 1 nul, 1 défaite), meilleur départ pour un entraîneur de l’OM depuis Marcelo Bielsa en 2014 (13 points également).