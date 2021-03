Tout savoir sur Reims - Lyon

Invaincu depuis quatre rencontres, Reims veut poursuivre sur une belle série qui lui permet de rester relativement loin de la lutte pour le maintien. Lyon a de son côté retrouver le chemin de la victoire contre Rennes lors de la dernière journée et a de nouveau l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement en cas de succès.





Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remporté que 2 de ses 9 derniers matches contre Lyon en Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), après avoir gagné 2 de ses 3 premiers au 21e siècle (1 défaite).



Reims n’a perdu aucune de ses 3 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1 : 2 succès, 4-1 le 14 mai 2016 puis 1-0 le 17 août 2018, et un match nul 1-1 le 21 décembre 2019.



Reims est la seule équipe contre laquelle Lyon a obtenu plus d’un penalty en Ligue 1 sans jamais en convertir un seul depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07 (3 tentatives). A l’inverse, le Stade a transformé ses 3 penalties face aux Gones dans l’élite sur la période, seuls Bordeaux (5) et Sochaux (4) font mieux tout en affichant 100% de réussite contre l’OL.



Reims compte d’ores et déjà autant de points inscrits en Ligue 1 en 2021 (17 – 4 victoires, 5 nuls, 2 défaites) que lors de ses 17 matches disputés en 2020 cette saison (4 succès, 5 nuls, 8 revers).



Lyon affiche 59 points après 28 matches en Ligue 1 2020/21, 3e meilleur total de son histoire à ce stade d’un exercice dans l’élite après les saisons 2005/06 et 2006/07 (62 points et champion à chaque fois).



Reims est invaincu lors de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 5 nuls), meilleure série en cours et sa meilleure dans l’élite depuis décembre 2018-avril 2019 (8 également). Le Stade n’a cependant plus connu 9 réceptions sans défaite en L1 depuis janvier-septembre 1978 (13).



Lyon est invaincu lors de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 4 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité hors de ses bases depuis mars 2005-avril 2006 (21).



Reims a inscrit 7 buts à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison, dont 3 de ses 7 derniers, seul Monaco (11) en a marqué davantage de cette manière.



Les défenseurs de Reims Yunis Abdelhamid (8190 minutes – 91 matches) et Thomas Foket (7740 minutes – 86 matches) sont les 2 joueurs de champ ayant disputé le plus de minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison 2018/19.



Memphis Depay est, avec Lionel Messi, un des 2 seuls joueurs impliqué sur au moins 40 buts et 40 passes décisives dans les 5 grands championnats depuis son arrivée à Lyon en janvier 2017 (57 buts, 40 assists). Reims est cependant une des 3 équipes, avec Lille et Lorient, contre laquelle le Néerlandais n’a pas encore marqué dans l’élite.