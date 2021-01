Tout savoir sur Reims - Dijon

Duel de bas de tableau entre Reims et Dijon. 15es, les Rémois ont un peu de marge avec la zone de relégation et comptent cinq points d’avance sur un DFCO 19e. Deux formations qui sont les seules de la deuxième partie de tableau à s’être imposé lors de la dernière journée avant la trêve, et qui auront donc à coeur de poursuivre sur leur lancée.

Les stats à connaître (avec Opta)



Reims n’a gagné aucun de ses 3 matches de Ligue 1 face à Dijon : 0-0 le 22 septembre 2018 à Auguste-Delaune, 1-1 à Gaston-Gérard le 9 mars 2019 et défaite 1-2 le 28 septembre 2019 à domicile.



Reims est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) et pourrait connaître la passe de 4 pour la 1re fois de la saison.



Vainqueur de son dernier match de Ligue 1 contre Nîmes le 23 décembre (3-1), Dijon n’a plus remporté 2 rencontres consécutives dans l’élite depuis septembre-octobre 2019 (2-1 à…Reims puis 1-0 v Strasbourg).



Reims a perdu 4 de ses 7 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (2 victoires, 1 nul), c’est autant que lors de ses 25 précédents (10 victoires, 11 nuls).



Dijon est invaincu lors de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), sa plus longue série hors de ses bases dans l’élite depuis février-avril 2018 (5).



Dijon a inscrit 8 buts lors de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, soit autant que lors de ses 21 précédents.



Reims a perdu 9 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Lens et St Etienne.



Boulaye Dia est le 1er joueur de Reims à inscrire 10 buts après 17 journées de Ligue 1 depuis Carlos Bianchi en 1976/77 (13). Néanmoins, un seul de ses 12 derniers buts dans l’élite a été marqué à domicile, c’était le 16 décembre dernier contre Nantes sur penalty.



Wesley Lautoa et Fouad Chafik (Dijon) sont les 2 joueurs qui ont joué le plus de matches sans en gagner un seul en Ligue 1 cette saison (11 – 4 nuls, 7 défaites).



Mama Baldé est impliqué sur 2 des 3 buts de Dijon contre Reims en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). Il a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 3 derniers déplacements dans l’élite (4 buts), lui qui n’avait inscrit que 2 buts lors de ses 13 premiers.