Tout savoir sur Reims - Brest

Solide ces dernières semaines, Reims a rechuté in extremis sur la pelouse de Lille (2-1) dimanche. La formation de David Guion compte cinq points de retard sur son adversaire du jour. Des Brestois qui marquent le pas, avec deux défaites lors de leurs deux derniers matchs dans l'élite. Mais tout peut changer très vite dans un milieu de tableau où 9 équipes se tiennent en 9 points.





Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan est parfaitement équilibré dans les 5 confrontations entre Reims et Brest en Ligue 1 : 2 succès des Champenois, pareillement pour les Bretons et un match nul.



Reims n’a pas encaissé de but lors de ses 2 réceptions de Brest en Ligue 1 : 0-0 le 24 novembre 2012 et 1-0 le 7 mars dernier.



Reims ne compte que 21 points après 20 matches de Ligue 1 2020/21, son 3e plus faible total à ce stade de la compétition après 1978/79 (14 – 20e et relégué en fin d’exercice) et 2012/13 (19 – 14e en fin de saison) en comptant 3 points pour une victoire.



Brest reste sur 3 défaites lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), après n’avoir connu qu’un seul revers lors de ses 7 précédents (4 succès, 2 nuls).



Reims est invaincu lors de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours en compagnie de Nantes et St Etienne, après s’être incliné lors de 4 de ses 5 premières cette saison (1 victoire).



Brest affiche 12 points de moins à l’extérieur (7) qu’à domicile (19) en Ligue 1 cette saison, plus grand différentiel négatif de l’élite. Avant les matches de la semaine, seul Grenade avec -13 faisait moins bien dans les 5 grands championnats européens.



Reims (14) et Brest (13) sont 2 des 3 équipes (avec St Etienne – 13) ayant perdu le plus de points après avoir mené au score en Ligue 1 cette saison.



Les matches de Brest ont produit 67 buts en Ligue 1 cette saison (31 pour, 36 contre), seuls ceux de Monaco et de Montpellier en ont produit plus (68). C’est d’ailleurs un record pour le SB29 à ce stade d’un exercice dans l’élite (précédemment, 62 en 1982/83).



Predrag Rajkovic n’affiche que 64.7% de tirs arrêtés et 2 erreurs amenant à un but en Ligue 1 2020/21, contre 79.1% et 0 erreur lors de sa 1re saison avec Reims dans l’élite en 2019/20.



Le milieu de Brest Romain Faivre a délivré 41 dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur français des 5 grands championnats.