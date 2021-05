Tout savoir sur Reims - Bordeaux

Reims n'est pas encore officiellement sauvé dans la course au maintien, mais devrait normalement conserver sa place dans l'élite la saison prochaine malgré des dernières semaines très compliquées. Même schéma pour Bordeaux, qui a retrouvé des couleurs mais qui compte le même nombre de points que le club champenois, à savoir deux de plus que Nantes, 18e.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a perdu aucun de ses 14 derniers matches contre Bordeaux en Ligue 1 (6 victoires, 8 nuls), soit sa meilleure série d’invincibilité contre un même adversaire dans l’élite à égalité avec celle réalisée contre Metz entre janvier 1947 et octobre 1954. Le dernier revers rémois contre les Girondins en L1 remonte au 22 janvier 1978 (0-2).



Reims n’a perdu aucun de ses 17 derniers matches à domicile contre Bordeaux en Ligue 1 (12 victoires, 5 nuls), s’inclinant pour la dernière fois sur ses terres face aux Girondins en L1 le 16 décembre 1962 (1-3).



Reims n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), pire série en cours. Les Rémois n’ont plus connu pire disette dans l’élite depuis août-octobre 2018 (8).



Bordeaux est assuré de figurer hors de la première moitié de tableau pour la 3e saison consécutive (14e en 2018/19 et 12e en 2019/20), une première depuis 1971/72 à 1974/75 (4).



Reims n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 nuls puis 2 défaites), mais n’a jamais connu pire disette sur ses terres dans l’élite.



Bordeaux a perdu 7 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1, n’évitant la défaite que sur le terrain de la lanterne rouge Dijon sur la période (3-1 le 14 mars).



Reims ne touche en moyenne que 234 ballons par match dans la moitié de terrain adverse en Ligue 1 cette saison, c’est moins que toute autre équipe.



Reims est l’équipe qui a perdu le plus de points après avoir marqué le 1er but en Ligue 1 cette saison (25), alors que Bordeaux est la seule formation à ne pas être parvenue à gagner le moindre point après avoir concédé l’ouverture du score dans l’élite en 2020/21.



Hwang Ui-jo a été remplacé à 25 reprises en Ligue 1 cette saison, aucun joueur ne l’a été davantage. C’est également un record pour un joueur de Bordeaux sur un même exercice dans l’élite, dépassant JeanClaude Darcheville (24 en 2002/03) et Yoan Gouffran (24 en 2011/12).



Boulaye Dia est impliqué dans 3 des 4 derniers buts de Reims contre Bordeaux en Ligue 1 (2 buts, 1 assist). Il totalise 14 buts dans l’élite cette saison, meilleur total pour un joueur rémois depuis Carlos Bianchi en 1976/77 (28).