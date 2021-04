Tout savoir sur PSG - Saint-Etienne

Gonflé à bloc par sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut maintenant reprendre les choses en main sur la scène nationale. Le club francilien doit rester au contact du LOSC et regarder derrière, puisqu'il n'a que deux points d'avance sur le 4e place. En face, les Verts viennent de faire deux belles opérations dans la course au maintien et joueront avec moins de pression.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a perdu aucune de ses 15 dernières confrontations face à St Etienne en Ligue 1 (10 victoires, 5 nuls), il n’est actuellement sur une plus longue série d’invincibilité que face à Angers (21) et Brest (18) dans l’élite.



Paris n’a perdu aucune de ses 6 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 (5 victoires, 1 nul), la dernière défaite du PSG contre les Verts en Ligue 1 au Parc des Princes remonte au 3 novembre 2012 (1-2).



Paris a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 20 derniers matches contre St Etienne en Ligue 1 (46 au total), plus longue série en cours face à un même adversaire dans l’élite (à égalité avec Nantes).



Paris affiche 8 défaites après 32 matches de Ligue 1 2020/21, son pire total à ce stade depuis la saison 2009/10 (12), achevée à la 13e place. Il faut remonter à Lyon en 2001/02 pour retrouver trace d’une équipe sacrée championne malgré autant de défaites à ce stade de la saison (8 également).



St Etienne a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite) autant que lors de ses 13 précédents (5 nuls, 5 défaites).



Paris a perdu chacune de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1, sa pire série depuis septembre-octobre 2007 (3 également). Jamais dans son histoire le PSG n’a perdu 4 rencontres consécutives à domicile en Ligue 1.



St Etienne a remporté 4 de ses 5 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 défaite), gardant sa cage inviolée lors de chacune de ces victoires.



Depuis l’arrivée de QSI en 2011/12, seul Wissam Ben Yedder (5) a davantage marqué contre Paris que le milieu offensif de St Etienne Wahbi Khazri (3), parmi les joueurs actuellement dans l’élite.



Le gardien de St Etienne Etienne Green est le seul joueur de Ligue 1 2020/21 à avoir joué plus d’un match tout en affichant 100% de victoires (2/2).



Mauricio Pochettino a déjà autant perdu en 7 matches à domicile à la tête de Paris en Ligue 1 (3) que son prédécesseur Thomas Tuchel en 42 rencontres (3), et plus qu’Unai Emery (1 en 38 matches), Laurent Blanc (2/57) et Carlo Ancelotti (2/28).