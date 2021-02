Tout savoir sur PSG - Nîmes

Douché par Lorient dimanche (3-2), le PSG a concédé sa première défaite sous l'ère Mauricio Pochettino. Résultat, le club francilien a lâché sa première place pour glisser au troisième rang du classement. Face à la lanterne rouge nîmoise, le champion de France n'a donc pas le droit à l'erreur, sous peine de commencer à douter sérieusement. Le NO souhaite de son côté sortir le plus vite possible de la zone rouge et ne compte que trois points de retard sur Nantes, 17e.





Les stats à connaître (avec Opta)



Paris a remporté chacun de ses 5 derniers matches en Ligue 1 face à Nîmes – réalisant 4 clean sheets lors de ces 5 rencontres - meilleure série de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Paris n’a perdu qu’une seule de ses 13 réceptions de Nîmes en Ligue 1 (8 victoires, 4 nuls), c’était le 30 octobre 1992 (2-3).



Paris totalise 5 défaites après 22 matches de Ligue 1 cette saison, son plus haut total à ce stade sous l’ère QSI (depuis 2011/12).



Nîmes n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 8 défaites), c’était contre Marseille le 16 janvier dernier (2-1).



Paris a remporté chacun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1, meilleure série en cours. Lors de ces rencontres, le club de la capitale a inscrit 13 buts (3.25/match) et n’en a encaissé aucun. Le PSG pourrait ainsi enchaîner 5 succès dans l’élite sans prendre de but pour la première fois depuis janvier-avril 2014 (7).



Nîmes a glané 11 points en déplacement en Ligue 1 2020/21, c’est 7 de plus qu’à domicile (4). Les Crocos affichent le 2e plus large différentiel entre points gagnés à l’extérieur et points gagnés à domicile dans l’élite cette saison derrière Nice (10 – 18-8).



Paris est l’équipe qui a fait le plus d’attaques directes (séquences dans le jeu démarrant dans sa propre moitié de terrain et dont min. 50% des mouvements sont en direction du but adverse et aboutissent à un tir ou un ballon touché dans la surface) en Ligue 1 cette saison (57), Nîmes celle qui en a fait le moins (19, soit 3 fois moins que Paris).



Nîmes a encaissé 17 buts dans le dernier quart d’heure en Ligue 1 2020/21, plus que toute autre équipe. 13% des buts intervenus dans cette période cette saison ont été encaissés par les Nîmois (17/134).



Le gardien de Paris Keylor Navas a arrêté 84.4% des tirs cadrés adverses qu’il a subis en Ligue 1 cette saison, meilleur pourcentage pour un gardien à plus d’un match joué dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Sofiane Alakouch a disputé chacun des 3 derniers matches de Nîmes en Ligue 1 dans leur intégralité, alors que ça ne lui était arrivé qu’une seule fois jusqu’ici cette saison (4 de suite lors des 4 premières journées).