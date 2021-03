Tout savoir sur PSG - Nantes

Sans briller, le PSG a terminé le travail face au Barça mercredi (1-1), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le champion de France doit maintenant se re-concentrer sur la Ligue 1, où sa couronne est menacée par Lille et Lyon. En face, Nantes est en opération maintien puisque les Canaris occupent une inquiétante 19e place.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a remporté 17 de ses 18 derniers matches contre Nantes en Ligue 1. Seule exception : le 17 avril 2019 en Loire-Atlantique (2-3).



Paris a remporté ses 12 dernières réceptions de Nantes en Ligue 1 ; il n’y a que face à Bastia (14 entre 1981 et 2001) que le PSG a connu une plus longue série à domicile face à un même adversaire de l’élite. La dernière fois que le FCNA ne s’est pas incliné en déplacement dans la capitale en L1, c’était le 22 novembre 2002 (victoire 1-0).



Paris compte 60 points après 28 matches de Ligue 1 2020/21. Dans l’ère de la victoire à 3 points, seules 4 des 13 équipes avec au moins autant de points à ce stade de la compétition n’étaient pas leader (3 équipes 2e, 1 équipe 3e), aucune d’entres elle n’a amélioré son classement à la fin de la saison.



Nantes compte 24 points après 28 matches de Ligue 1 cette saison, son pire total à ce stade en comptant 3 points pour une victoire. La seule autre équipe ayant affiché 24 points après 28 matches lors d’une saison de l’élite au 21e siècle est Auxerre en 2011/12 (dernier en fin d’exercice et relégué).



Défait lors de sa dernière réception (0-2 par Monaco le 21 février), Paris n’a néanmoins plus perdu 2 matches à domicile d’affilée en Ligue 1 depuis novembre 2012 (2).



Nantes est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), après avoir perdu 4 de ses 5 précédents (1 nul).



Nantes a encaissé 44 buts en 28 matches de Ligue 1 2020/21, il n’y a que lors de sa 1re saison dans l’élite en 1963/64 qu’il a fait pire à ce stade (49).



L’attaquant de Paris Kylian Mbappé n’est plus qu’à 2 réalisations de la barre des 100 buts en Ligue 1. Âgé de 22 ans et 84 jours, il deviendrait assez largement le plus jeune joueur à marquer autant de buts dans l’élite, le record étant pour l’instant détenu par Hervé Revelli depuis 1969 (23 ans et 5 mois).



Kylian Mbappé pourrait disputer contre Nantes son 100e match avec Paris en Ligue 1. Il deviendrait le 1er joueur français à inscrire au moins 82 buts lors de ses 100 premières rencontres avec une même équipe dans l’élite depuis Just Fontaine avec Reims de 1956 à 1959 (101 buts).



Les joueurs de Paris Marco Verratti et Marquinhos pourraient, en cas de succès face à Nantes, devenir les 2 joueurs qui comptent le plus de matches contre un même adversaire tout en affichant 100% de victoires en Ligue 1 sur les 70 dernières saisons (actuellement 11). Ils co-détiennent pour l’instant ce record avec leurs anciens coéquipiers Edinson Cavani et Thiago Silva (également face aux Canaris) ainsi que Florent Balmont contre Ajaccio.



Le joueur de Nantes Ludovic Blas est impliqué sur 9 buts en Ligue 1 2020/21 (7 buts, 2 passes décisives), c’est déjà son meilleur total sur un exercice dans l’élite.