Tout savoir sur PSG-Monaco

Incertitudes autour des présences de Neymar et Kimpembe

C'est une finale attendue qui se déroulera en Coupe de France dans cet exercice 2020-2021.. En championnat, le club princier, actuel troisième de Ligue 1 à deux points de celui de la capitale, s'est imposé deux fois (3-2 ; 0-2) et pourrait possiblement avoir un léger avantage psychologique. Mauricio Pochettino a rappelé cette réalité en conférence de presse : "Monaco a du mérite. C’est une équipe physique avec beaucoup de qualités. Nous avons perdu contre Monaco (0-2) après la victoire au Camp Nou (4-1, en huitièmes de finale de Ligue des Champions). On avait dominé dans le jeu, peut-être que nous méritions plus. Monaco avait été efficace.Pour cette occasion, le technicien argentin a maintenu le doute au sujet de présences possibles de Neymar et Presnel Kimpembe. Initialement suspendus, les deux joueurs pourraient disputer la finale car le PSG a décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). "On ne sait pas encore si Neymar et Kimpembe seront des nôtres demain. On attend la décision. Mais nous voulons gagner, une finale doit se gagner", a jugé Pochettino. De l'autre côté, Monaco s'avance avec des certitudes collectives, et Niko Kovac n'a pas d'autre désir que celui de s'imposer, alors que le club princier n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1991., a-t-il assuré mardi en conférence de presse. Sofiane Diop et Stevan Jovetic devraient être aptes pour la finale selon le technicien croate.