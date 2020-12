Tout savoir sur PSG - Lyon

Alors qu’il a décroché la première place de son groupe en Ligue des Champions, le PSG revient aux affaires nationales. Avec une question : peut-il être embêté dans la course au titre ? Une partie de la réponse se trouvera dans son choc face à l’OL dimanche soir. Paris a déjà perdu trois fois en Ligue 1 cette saison, contre une seule pour les Gones, qui passeraient devant leur adversaire du soir en cas de succès… Les hommes de Rudi Garcia restent sur quatre victoires de rang.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a subien Ligue 1 depuis le début de l’ère QSI (2011/12), l’adversaire contre lequel le club de la capitale a le plus perdu dans l’élite sur la période, à égalité avec Rennes.Lyon n’a remportéen Ligue 1 (2 nuls, 10 défaites), soit sa plus longue série sans victoire en cours chez un adversaire actuellement dans l’élite. La dernière victoire de l’OL au Parc des Princes en L1 remonte au 28 octobre 2007 (3-2).Paris a perdude Ligue 1 2020/21 (9 victoires, 1 nul), c’est la 2e saison consécutive qu’il affiche ce total à ce stade alors que ça ne lui était jamais arrivé jusqu’ici depuis l’arrivée de QSI en 2011/12.Lyon est(6 victoires, 4 nuls), meilleure série en cours et sa meilleure série depuis février-mai 2018 (11). Lyon reste sur 4 succès dans l’élite, sa meilleure série sur un même exercice dans l’élite depuis mars-mai 2018 (8).Contraint au nul par Bordeaux le 28 novembre dernier (2-2), Paris n’aen Ligue 1 sous Thomas Tuchel, réalisant cette contreperformance pour la dernière fois en avril-mai 2018 sous Unai Emery (2 également).Lyon est(3 victoires, 2 nuls), s’inclinant pour la dernière fois le 15 septembre dernier à Montpellier (1-2).Bien qu’étant l’équipe qui a le plus centré dans le jeu en Ligue 1 2020/21 (215), Lyon est l’une des 2 équipes avec St Etiennedans l’élite cette saison.Lyon (218) et Paris (205) sont les 2 équipescette saison. Néanmoins, si Paris est la 2e équipe qui cadre le plus (50.6%) derrière Lille (52.6%), Lyon est la 2e équipe qui cadre le moins (39.5%) derrière Rennes (39%).Angel Di Maria est impliqué dansen Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). L'Argentin s'est montré décisif lors de chacun de ses 3 derniers matches contre l'OL dans l'élite, après ne pas l'avoir été une seule fois lors des 3 précédents.Jason Denayer a récupéréen Ligue 1 cette saison (68 v 33), soit le différentiel le plus élevé dans l’élite. Son coéquipier à Lyon Memphis Depay est le joueur de L1 qui affiche le différentiel inverse le plus élevé avec 224 ballons perdus pour 28 récupérés (-196).