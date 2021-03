Tout savoir sur PSG-Lille

Le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France se disputera mercredi sur la pelouse du Parc des Princes entre le PSG, deuxième de Ligue 1, et Lille, leader avec trois points d'avance (17h45). Il est à noter que cette rencontre se jouera avant les autres affiches de ce stade de la compétition (les 6 et 7 avril, ndlr) étant donné que le club francilien sera mobilisé par les quarts de finale de la Ligue des Champions. Du côté du club francilien, il faudra toujours composer sans Neymar, qui n'est pas encore en état de jouer."L'objectif est qu'il revienne le plus vite possible avec le groupe. Ney va mieux de jour en jour. S'il peut être disponible pour Lyon (dimanche en Ligue 1, ndlr), ce sera une bonne chose pour toute l'équipe", a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. Juan Bernat, prolongé jusqu'en 2025, sera aussi absent, comme Pablo Sarabia (gêne à la hanche droite).

Lille veut se qualifier

Pour sa part, le leader lillois pourrait être amené à possiblement effectuer quelques rotations, mais pas de là à aligner une équipe anti-compétitive. "Mercredi nous avons l’ambition de nous qualifier. Mais on ne peut pas avoir une rotation aussi importante. Parce que c’est Paris. C’est un huitième de finale, on joue Paris et le match est important", a jugé Christophe Galtier, assurant qu'il n'allait pas compter sur "une équipe D" face au tenant du titre de la compétition. Renato Sanches est incertain pour motif d'une contusion à un pied.