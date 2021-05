Tout savoir sur PSG - Lens

De nouveau régulier en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a toutefois rechuté au Parc des Princes, en Ligue des champions, face à Manchester City mercredi (1-2). Le club francilien, qui compte un point de retard sur le LOSC, n'a plus le droit à l'erreur en championnat et devra s'imposer face à un RC Lens qui compte bien conserver sa cinquième place, qualificative pour l'Europe.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 contre Lens (5 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier en date le 10 septembre dernier (0-1). Paris n’a plus perdu ses 2 matches d’une même saison de L1 contre le RCL depuis 2003/04. Seuls Monaco cette saison et Nancy en 2011/12 ont réussi à gagner leurs 2 matches contre Paris dans l’élite depuis l’arrivée de QSI à l’été 2011.



Paris n’a remporté que 2 de ses 10 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites). Il n’y a que contre Monaco (6) que Paris a perdu plus de matches à domicile que contre Lens (5) en Ligue 1 au 21e siècle.



Paris a gagné ses 3 derniers matches de Ligue 1 mais n’a jamais fait la passe de 4 sous Mauricio Pochettino.



Lens est invaincu depuis 13 matches en Ligue 1 (6 victoires, 7 nuls), plus longue série en cours, égalant la meilleure performance d’un promu dans l‘élite au 21e siècle (St Etienne en 2004/05 et Reims en 2018/19).



Paris a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile (1 victoire), autant que lors de ses 46 précédents (39 victoires, 4 nuls).



Lens est invaincu lors de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls). Il faut remonter au Havre en 1991/92 pour voir un promu connaître une meilleure série d’invincibilité à l’extérieur dans l’élite (9 – 3 victoires, 6 nuls).



Paris a encaissé un but lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 et peut égaler sa 2e plus longue série du genre depuis l’arrivée de QSI en 2011/12 derrière les 11 matches entre février et avril 2012 sous Ancelotti (7 entre mars et avril 2015 et entre avril et mai 2019).



Les 2 équipes ont marqué lors de chacun des 10 derniers matches de Lens en Ligue 1 (20 buts pour, 13 buts contre).



Mauricio Pochettino a déjà autant perdu en 8 matches à domicile à la tête de Paris en Ligue 1 (3) que son prédécesseur Thomas Tuchel en 42 rencontres (3 également), et plus qu’Unai Emery (1 en 38 matches), Laurent Blanc (2/57) et Carlo Ancelotti (2/28).



Jonathan Gradit (Lens) est le joueur qui a touché le plus de ballons (1847) sans en toucher un seul dans la surface de réparation adverse en Ligue 1 cette saison.