Tout savoir sur PSG - Bordeaux

Laborieux pour s'imposer contre Leipzig (1-0) en Ligue des Champions mardi, le PSG se sait observé de très près. Le jeu parisien est pointé du doigt, et la relation entre Thomas Tuchel et les journalistes se tend de semaine en semaine. Le champion de France sait donc ce qu'il doit faire samedi pour retrouver un peu de sérénité, surtout que Lille n'est qu'à deux points. De son côté, Bordeaux a pris un bon bol d'air en s'imposant à Rennes vendredi dernier (0-1) grâce à un but de Hatem Ben Arfa, qui fêtera de nouveau des retrouvailles contre Paris.



Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a perdu qu’un seul de ses 18 derniers matches contre Bordeaux en Ligue 1 (11 victoires, 6 nuls) et est invaincu lors de ses 10 derniers (7 victoires, 3 nuls), sa plus longue série d’invincibilité en L1 contre les Girondins.



Paris est invaincu lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 à domicile contre Bordeaux (6 victoires, 3 nuls) et a remporté chacune de ses 4 dernières rencontres jouées au Parc des Princes contre les Girondins, meilleure série de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Paris a perdu 3 de ses 11 premiers matches de Ligue 1 2020/21 (8 victoires), son total le plus élevé à ce stade depuis l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011/12.



Vainqueur à Rennes 1-0 lors de la dernière journée, Bordeaux n’a plus enchaîné 2 succès de suite en Ligue 1 depuis janvier 2019 (2).



Paris a remporté 13 de ses 15 derniers matches à domicile dans l’élite (1 nul, 1 défaite), marquant 50 buts sur la période (soit une moyenne de 3.3 buts par rencontre).



Bordeaux a gardé sa cage inviolée lors de son dernier déplacement en Ligue 1, à Rennes lors de la dernière journée (1-0) mais n’a plus gardé 2 clean sheets consécutives loin de ses bases dans l’élite depuis janvier-février 2018 (3).



Bordeaux est l’équipe qui a le plus souvent ouvert le score tout en affichant 100% de victoires à la suite de ces ouvertures du score (4) en Ligue 1 cette saison, alors que Paris est l’une des 5 équipes à avoir perdu tous les matches au cours desquels il a concédé l’ouverture du score (2/2) avec Brest (4/4), St Etienne (6/6), Strasbourg (8/8) et… Bordeaux (4/4).



S’il marque, Neymar deviendrait le joueur de Paris le plus rapide à atteindre les 50 buts en Ligue 1, un match avant Zlatan Ibrahimovic (49 buts en 57 apparitions pour le Brésilien, le Suédois avait atteint les 50 lors de son 59e match). Ces 70 dernières saisons, seuls Gunnar Andersson (53) et Josip Skoblar (54) ont été plus rapides à atteindre ce cap dans l’élite (Carlos Bianchi à 58).



Le gardien de Bordeaux Benoit Costil a gardé sa cage inviolée à 7 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre gardien des 5 grands championnats européens.



Le joueur de Bordeaux Hatem Ben Arfa a disputé 16 matches de Ligue 1 au Parc des Princes dans sa carrière. En 11 matches avec Paris, il n’a marqué aucun but, en 5 matches contre Paris, il en a inscrit 4 (2 avec Lyon, 1 avec Marseille, 1 avec Nice).