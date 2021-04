Tout savoir sur PSG-Angers

Angers prêt à "créer la surprise" face au PSG

Mercredi, un quart de finale de Coupe de France entre deux clubs de Ligue 1 se déroulera sur la pelouse du Parc des Princes (18h45). Le PSG sera opposé à Angers. Vainqueur au finish de l'AS Saint-Étienne, dimanche (3-2), le club francilien ne pourra pas compter sur plusieurs éléments. Dans son point médical, le club a ainsi confirmé les forfaits de Marco Verratti (choc à la cuisse), Rafinha (lombalgie), Keylor Navas (douleur à l'épaule), Abdou Diallo (mollet), Marquinhos (cuisse), Alexandre Letellier (cuisse) et Juan Bernat (genou). En conférence de presse, ce mardi, Mauricio Pochettino a confirmé son ambition dans la compétition, dont le PSG est tenant du titre."La Coupe de France est une compétition qui est spéciale pour les Parisiens, pour les joueurs et pour le club. Cette compétition nous tient à cœur.. Il faudra faire quelques ajustements par rapport à la rencontre face à Saint-Étienne", a-t-il commenté. Le natif de Murphy espère gérer au mieux le cas de Verratti : "Marco a de son côté eu la Covid, il a été blessé en sélection, il a récemment reçu un coup... il faut gérer son état de forme pour qu'il soit disponible à 100% prochainement et qu'il puisse nous aider pleinement."Défait par Rennes en Ligue 1 samedi (0-3), Angers ne se présentera pas en victime face au PSG, d'après Stéphane Moulin. "En Coupe de France,", a-t-il clamé en conférence de presse. Si il va récupérer plusieurs éléments (), il s'attend toutefois à rencontrer un opposant d'une grande qualité, peu importe le onze de départ qui sera aligné par Pochettino.