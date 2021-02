Tout savoir sur OM - PSG

L’OM ne gagne plus depuis plusieurs semaines, est en crise avec ses supporters, a vu André Villas-Boas annoncer sa démission avant d’être mis à pied. Mais le club phocéen le sait : un Classique reste un match à part. Le PSG ne voudra donc pas tomber dans le piège après avoir déjà été battu au match aller. Le club francilien ne peut plus se permettre de perdre des points dans la course au titre.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agira de latoutes compétitions confondues, le PSG menant 44 victoires à 33 face à l’OM (22 nuls). Paris a remporté 18 matches contre Marseille tcc sous l’ère QSI entamée à l’été 2011 (3 nuls, 2 défaites), seul St Etienne (19) a plus perdu contre le club de la capitale sur la période.Vainqueur de Paris lors du match aller au Parc des Princes le 13 septembre (1-0), Marseille a l’occasion de battre le club de la capitaleMarseille n’a gagnéface à Paris en Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites) – après avoir remporté 5 des 7 précédents (1 nul, 1 défaite) – son dernier succès remontant au 27 novembre 2011 (3-0). Il n’y a que face à Lyon (9 matches entre avril 1999 et octobre 2006) que l’OM a connu plus longue disette sur ses terres contre un même adversaire dans l’élite.Marseille reste sur(2 nuls, 3 défaites), sa plus longue disette depuis décembre 2018-janvier 2019 (5 également). Les Olympiens n’ont plus connu plus longue série sans succès en L1 depuis février-avril 2016 (11).Paris a remporté(1 défaite), après ne s’être imposé que 3 fois lors de ses 8 précédents (3 nuls, 2 défaites).Marseille a perdu(1-2 v Nîmes et 0-1 v Lens) mais n’a plus subi 3 revers d’affilée au Vélodrome dans l’élite depuis mars-avril 2012 (3).Après avoir été vaincu à Lorient le 31 janvier (2-3), Paris pourrait connaître un second revers de rang à l’extérieur sur une même saison de Ligue 1(3).Marseille a encaisséen Ligue 1, sa pire série depuis janvier-septembre 2005 (13). Seul Nice (16) est sur une plus longue série dans l’élite actuellement.Seuls les joueurs de Leeds (17) ont effectuédans les 5 grands championnats cette saison.Angel Di Maria est impliqué suravec Paris face à Marseille (2 buts, 4 assists). Lors de la dernière journée contre Nîmes, il est devenu le 2e Argentin à atteindre la barre des 50 buts dans l’élite avec Paris après Carlos Bianchi (64).Arkadiusz Milik, buteur contre Lens, peut devenir le 1er joueur de Marseilledepuis Dimitri Payet en août 2013.Marseille a connu son(intérimaire inclus), soit au moins 5 de plus que toute autre équipe. Face à Lens mercredi, Nasser Larguet est devenu le 18e coach à diriger un match de l’OM dans l’élite sur la période, seul Nantes peut en dire autant.