Tout savoir sur Nîmes - Strasbourg

Nîmes marque le pas depuis deux semaines mais a l'occasion de relever la tête dans une confrontation presque directe pour le maintien. Car Strasbourg, qui ne compte que six points d'avance sur les Crocos, est loin d'avoir assuré sa place dans l'élite pour la saison prochaine. Les Alsaciens ont perdu trois de leur quatre derniers matchs.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes a perdu 6 de ses 9 dernières confrontations face à Strasbourg en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), dont chacune des 2 dernières. Pourtant, il n’y a aucune équipe que le NO a plus souvent battue que le RCSA dans son histoire dans l’élite (24 victoires en 58 matches).



Nîmes n’a remporté qu’une seule de ses 7 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 16 de ses 21 premières dans l’élite (3 nuls, 2 défaites).



Nîmes a encaissé au moins 2 buts lors de 5 de ses 7 dernières confrontations face à Strasbourg en Ligue 1 (21 au total, 3 par match). Sur ses 11 derniers matches face au RCSA, le NO n’a gardé qu’une seule fois sa cage inviolée, le 24 novembre 2018 (1-0).



Nîmes n’a perdu que 2 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), après avoir perdu 6 de ses 7 précédents (1 victoire).



Strasbourg a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), après ne s’être incliné qu’à 2 reprises lors de ses 11 précédentes rencontres dans l’élite (5 victoires, 4 nuls).



Nîmes n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls) après avoir perdu chacun des 8 précédents.



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), c’était le 14 mars dernier à Rennes (0-1).



Strasbourg et Nîmes sont 2 des 4 équipes à avoir encaissé le plus de buts de la tête en Ligue 1 cette saison (9, à égalité avec Dijon et Reims).



Moussa Koné a marqué 4 buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 26 premiers. Il est l’auteur de 4 des 6 derniers buts de Nîmes dans l’élite.



L’attaquant de Strasbourg Ludovic Ajorque a marqué 3 buts contre Nîmes en Ligue 1, il ne fait mieux que contre Monaco (4).