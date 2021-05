Tout savoir sur Nîmes - Reims

Engagé dans une lutte féroce pour le maintien, Nîmes est à égalité de points avec le barragiste nantais et ne peut pas se permettre de lâcher du terrain sur son adversaire direct. Les Crocos n'ont toutefois gagné aucune de leurs cinq dernières rencontres et doivent retrouver la confiance. En face, Reims termine difficilement cette saison, mais est confortablement installé dans le ventre mou.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 contre Reims (5 victoires, 3 nuls) après avoir perdu 4 des 5 précédents (1 nul).



Nîmes n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches à domicile contre Reims en Ligue 1 (10 victoires, 5 nuls), c’était le 20 septembre 1975 (0-3).



Nîmes n’a encaissé aucun but lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 contre Reims, sa meilleure série contre un même adversaire dans l’élite. Il faut remonter au 9 novembre 1977 et un but d’Alain Polaniok pour voir Reims percer le verrou nîmois dans l’élite.



Nîmes n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), dont aucun des 4 derniers (2 nuls, 2 défaites).



Reims n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 7 nuls), mais c’était le dernier en date contre Marseille (1-3). Les Rémois n’ont plus perdu 2 matches de suite dans l’élite depuis novembre 2020 (2).



Nîmes n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls) après avoir perdu les 8 précédents, mais les Crocos restent sur 4 matches sans victoire à domicile dans l’élite (3 nuls, 1 défaite).



Reims est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), sa meilleure série depuis décembre 2018-mars 2019 (7).



Reims a perdu 23 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. En revanche Nîmes est l’une des 2 seules équipes avec Bordeaux à ne pas encore avoir gagné le moindre match après avoir concédé l’ouverture du score dans l’élite cette saison (3 nuls, 18 défaites).



Nîmes (380) et Reims (403) sont les 2 équipes qui ont commis le moins de fautes en Ligue 1 cette saison.



S’il joue, Lamine Fomba disputera son 50e match de Ligue 1, tous avec Nîmes. Il deviendrait alors le 3e joueur de champ actuellement en Ligue 1 à compter minimum 50 matches sans être impliqué dans le moindre but avec Haris Belkebla et son coéquipier Gaëtan Paquiez.