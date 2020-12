Tout savoir sur Nîmes - Nice

Des défaites par au moins deux buts d’écart et aucun but marqué : voilà la mauvaise habitude prise par Nîmes depuis trois rencontres. Le NO n’a que deux points d’avance sur la dernière place occupée par Dijon et chercheront à enfoncer des Niçois peu en confiance, eux aussi. Les Aiglons restent sur une défaite contre Rennes et doivent très vite rebondir, alors que le licenciement de Patrick Vieira n’a pour le moment pas été accompagné d’un électrochoc.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes a remporté sa dernière rencontre contre Nice en Ligue 1 (3-1 le 8 février 2020), après n’avoir gagné aucune des 6 précédentes dans l’élite (1 nul, 5 défaites). Lors de ce match, les Crocos ont fait trembler les filets adverses à 3 reprises, soit plus que lors de leurs 6 matches précédents face aux Aiglons (2 buts).

Nîmes reste sur 4 revers à domicile consécutifs face à Nice en Ligue 1, soit sa pire série en cours sur ses terres face à un adversaire de l’élite à égalité avec Paris.Nîmes a perdu 7 de ses 9 rencontres de Ligue 1 depuis le 1er octobre dernier (2 succès), pire total pour une équipe sur la période. Les Crocos restent également sur 3 matches sans marquer en L1, pire série en cours.

Nice reste sur 4 matches sans victoire en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), sa pire série depuis septembre-octobre 2019 (5). Si les Aiglons ne marquent pas, ils enchaîneront une 3e rencontre à la suite sans trouver le fond des filets en L1 pour la 1ère fois depuis novembre-décembre 2015.

Nîmes reste sur 4 défaites consécutives à domicile en Ligue 1 (0-4 v Paris, 0-1 v Metz, 1-5 v Angers, 0-2 v Marseille) – il n’a jamais enchaîné 5 revers à la suite sur son terrain dans son histoire dans l’élite.

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (4 succès, 6 nuls) – face à Montpellier le 12 septembre dernier (1-3) – après avoir perdu chacun des 6 précédents.

Nîmes a encaissé 17 buts à domicile en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Les Crocos n’ont plus gardé leur cage inviolée sur leur terrain depuis la 1re journée face à Brest (4-0).

Aucune équipe n’a gardé sa cage inviolée plus souvent que Nice en déplacement en Ligue 1 2020/21 (4 fois en 6 rencontres). Les Aiglons n’avaient gardé leur cage inviolée qu’à 2 reprises en 13 déplacements dans l’élite lors de la saison précédente.

Le portier de Nîmes Baptiste Reynet a encaissé 252 buts dans l’élite sur les 5 dernières saisons, soit au moins 15 de plus que tout autre gardien dans les 5 grands championnats. C’est même 69 de plus que le 2e de ce classement sur la période en L1 (183, Benjamin Lecomte).

Youcef Atal a marqué lors de chacune de ses 2 rencontres face à Nîmes en Ligue 1 (2 buts). Il n’a plus marqué dans l’élite avec Nice depuis le 21 septembre 2019 face à Dijon, soit une disette de 13 rencontres sans trouver le fond des filets.