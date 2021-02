Tout savoir sur Nîmes - Nantes

Nîmes s'est complètement relancé dans la course au maintien en remportant ses trois derniers matches, dont un crucial contre Lorient (1-0) mercredi, en match en retard. Les Crocos (17es) sont mêmes sortis de la zone de relégation et ont une nouvelle occasion de frapper fort face à Nantes (18e), qui compte un point de moins. Mais le FCN reste sur deux matchs sans défaite depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes a perdu chacune de ses 2 dernières confrontations en Ligue 1 contre Nantes, après avoir remporté ses 2 précédentes.



Nîmes n’a remporté qu’une seule de ses 4 dernières réceptions de Nantes en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir gagné 3 de ses 4 précédentes (1 défaite).



Nîmes a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 sans encaisser le moindre but pour la 1ère fois depuis mai 1972 (3 également). Les Crocos ont l’occasion d’enchaîner une 4e victoire sans prendre de but pour la 1ère fois de leur histoire dans l’élite.



Nantes est invaincu lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 1 nul) et a l’occasion d’égaler sa meilleure série d’invincibilité de la saison datant de novembre dernier sous Christian Gourcuff et janvier dernier sous Raymond Domenech.



Nîmes a remporté ses 2 dernières réceptions à domicile en Ligue 1 (2-0 v Bordeaux et 1-0 v Lorient), une 1ère depuis février 2020 (3).



Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), mais c’était le dernier : 3-1 à Angers. Les Canaris pourraient remporter 2 matches à l’extérieur consécutifs pour la première fois dans l’élite depuis décembre 2019-janvier 2020 (2).



Nîmes est l’équipe qui affiche le plus faible pourcentage de passes réussies en Ligue 1 cette saison (77.4%). Nantes est 18e de ce classement avec 78.1% de passes réussies (Lorient 19e avec 77.5%).



Nantes a effectué 73 récupérations hautes (dans les 40 mètres adverses) en Ligue 1 2020/21, 11 de moins que toute autre équipe.



Renaud Ripart a inscrit un but lors de chacun de ses 3 derniers matches en Ligue 1, une 1ère depuis mai 2019 (4). Le joueur de Nîmes a marqué 3 buts en L1 en février 2021, seul Wissam Ben Yedder (4) fait mieux.



Antoine Kombouaré pourrait devenir le 1er entraîneur de Nantes à remporter ses 2 premiers déplacements avec les Canaris en Ligue 1 depuis Sergio Conceiçao en décembre 2016- janvier 2017 (2). En 2 matches sur le banc, il a déjà glané autant de points à la tête du club en L1 (4) que son prédécesseur Raymond Domenech en 7 matches.