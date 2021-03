Tout savoir sur Nîmes - Montpellier

Nîmes marque légèrement le pas après une belle série de victoires, et occupe actuellement la place de barragiste. En face, Montpellier a oublié le goût de la défaite pour se replacer dans la course aux places européennes. Ce derby vaudra donc cher dans les deux extrêmes du classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agira du 9e derby entre Nîmes et Montpellier en Ligue 1 (2 succès des Gardois, 3 des Héraultais, 4 nuls), les Crocos pouvant devenir les premiers à s’imposer lors des 2 rencontres entre les 2 équipes sur une saison dans l’élite après leur succès à La Mosson lors du match aller le 4 octobre (1-0).



Nîmes ne s’est jamais incliné contre Montpellier à domicile en Ligue 1 (2-1 le 7 mars 1992, 0-0 le 6 octobre 1992 et 1-1 le 3 février 2019).



Nîmes n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 1 nul) – le plus récent, à Nice le 3 mars (1-2) – après s’être incliné lors de 10 de ses 12 précédents (1 succès, 1 nul).



Montpellier est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de 6 de ses 8 précédents (2 nuls). Les Héraultais n’ont plus connu 7 rencontres sans défaite dans l’élite depuis août-novembre 2018 (11).



Invaincu lors de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), Nîmes peut enchaîner un 4e match sans défaite aux Costières dans l’élite pour la 1re fois depuis janvier-mai 2019 (8).



Montpellier compte 20 points après 13 matches disputés à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, son co-meilleur total à ce stade d’un exercice dans l’élite avec 2009/10 (5e au final) et 2011/12 (champion). A titre de comparaison, il n’en comptait que 8 hors de ses bases à pareille époque en 2019/20.



Nîmes n’a perdu que 3 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison (7 succès, 1 revers), seul Lyon (2) fait mieux.



Montpellier n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (31 buts encaissés au total), mais c’était lors de son dernier déplacement, à Reims le 28 février (0-0).



Stephy Mavididi a inscrit 7 buts en Ligue 1 avec Montpellier cette saison, meilleur total pour un joueur anglais au cours d’une même saison dans l’élite française depuis Chris Waddle avec Marseille en 1991/92 (7 également). Auteur des 3 derniers buts de Montpellier en L1, il pourrait devenir le 1er à inscrire 4 buts du club consécutivement dans l’élite depuis Steve Mounié en février-mars 2017 (4).



Pascal Plancque a obtenu 10 points lors de ses 6 premiers matches à la tête de Nîmes en Ligue 1, seul Marcel Rouvière (12 en janvier-février 1967 en comptant 3 points pour une victoire) a fait mieux sur le banc des Crocos après autant de rencontres dans l’élite.