Tout savoir sur Nîmes - Monaco

Nîmes n’a pas pu éviter la défaite face au PSG mercredi et reste donc lanterne rouge de Ligue 1 à l’aube de son 23e match de la saison, puisque les Crocos comptent une rencontre de retard. De son côté, Monaco marche sur l’eau ces dernières semaines et s’est imposé dans le derby face à Nice. L’ASM s’est clairement positionnée comme l’un des quatre prétendants au titre.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes a gagné(1 nul, 1 défaite), c’est autant que lors de ses 17 précédents (4 nuls, 11 défaites).Nîmes a remportéen Ligue 1, après avoir perdu les 4 précédentes.Nîmes affiche2020/21. Une seule des 28 équipes ayant affiché ce total de points ou moins à ce stade d’une saison de L1 à 20 clubs (en comptant 3 points pour une victoire) a évité la relégation en fin d’exercice : Monaco en 2018/19 (17e).Monaco a remporté, une 1re dans son histoire. Seuls Strasbourg en 1935 et Reims en 1949 ont réussi à remporter leurs 7 premières rencontres d’une année civile dans l’histoire du championnat.Nîmes a perduplus longue série en cours et la plus longue de l’histoire des Crocos dans l’élite. En cas de nouveau revers, le NO égalerait la plus longue série de défaites à domicile dans l’histoire de notre championnat établie par Metz entre août et novembre 2017 puis Toulouse entre novembre 2019 et février 2020 (8).Monaco a remporté, seul Lille fait mieux actuellement (5), c’est autant que lors de ses 16 précédents (3 nuls, 9 défaites).Nîmes a encaissé(28 au total), seul son voisin montpelliérain est sur une aussi longue série actuellement dans l’élite. C’est également la plus longue série pour les Crocos en L1 depuis octobre 1980- mars 1981 (15).Monaco a inscritseuls le Bayern Munich et Manchester City font aussi bien dans les 5 grands championnats européens sur la période.S’il joue contre Monaco,(86 avec Nantes, 82 avec Guingamp et 31 avec Nîmes). Seul Nolan Roux (290) a disputé plus de matches que lui dans l’élite parmi les joueurs actuels des Crocos.Le capitaine de Monaco Wissam Ben Yedderen Ligue 1 (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20, 2020/21), aucun joueur ne fait mieux depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07).