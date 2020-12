Tout savoir sur Nîmes - Marseille

Alors qu'il a rechuté à Monaco dimanche dernier (3-0), Nîmes enchaîne avec un nouveau gros match à gérer. Les Crocos, 17es, sont en grand danger puisqu'ils n'ont que deux points d'avance sur la dernière place. De son côté, l'Olympique de Marseille a enfin remporté un match de Ligue des Champions, mardi face à l'Olympiakos (2-1). Les Phocéens peuvent donc retrouver sereinement la Ligue 1, où ils n'ont plus perdu depuis sept rencontres, avec une série de quatre victoires en cours.



Les stats à connaître (avec Opta)

36 buts ont été inscrits lors des 8 dernières rencontres entre Nîmes et Marseille en Ligue 1 (12 pour les Crocos, le double pour l’OM), soit une moyenne de 4.5 buts par match, et aucune des 2 équipes n’est restée muette sur la période.



Nîmes a perdu 8 matches à domicile contre Marseille en Ligue 1 (12 succès, 7 nuls), son pire total sur ses terres contre un même adversaire dans l’élite (à égalité avec Bordeaux).



Nîmes a perdu 5 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), 3 de ces défaites étant par au moins 3 buts d’écart.



Marseille n’a perdu aucun de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls). Les Olympiens restent sur 4 succès consécutifs dans l’élite, meilleure série en cours en compagnie de Monaco et Montpellier.



Nîmes a perdu chacun de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (0-4 v Paris, 0-1 v Metz, 1-5 v Angers), mais les Crocos n’ont jamais perdu 4 réceptions consécutives sur une même saison dans l’élite.



Marseille n’a perdu aucun de ses 13 derniers matches à l’extérieur (10 victoires, 3 nuls), meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens et meilleure série en déplacement pour l’OM depuis janvier 2008-janvier 2009 (18).



Nîmes a été mené durant 333 minutes à domicile en Ligue 1 cette saison, c’est plus que toute autre équipe. Inversement, Marseille est la seule équipe à n’avoir jamais été menée à l’extérieur dans l’élite en 2020/21.



Marseille a reçu 35 cartons en Ligue 1 cette saison (32 jaunes et 3 rouges), plus que toute autre équipe. C’est également un record pour l’OM après 10 rencontres de championnat sur une saison au 21e siècle. Inversement, seul Strasbourg (19) a été moins souvent sanctionné que Nîmes (22 – 20 jaunes et 2 rouges) en 2020/21.



Dario Benedetto a inscrit 4 des 5 derniers buts de Marseille contre Nîmes en Ligue 1, c’est l’adversaire qui lui réussit le plus dans l’élite (4 buts en 2 matches). Il a trouvé le chemin des filets pour la 1re fois cette saison lors de sa dernière apparition en L1 (sur penalty face à Nantes), mais il n’a plus été buteur sur 2 rencontres consécutives en championnat depuis août-septembre 2019 (3).



Zinedine Ferhat est impliqué dans un but lors de chacun de ses 2 matches contre Marseille en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). Il n’y a que contre Monaco que le milieu offensif de Nîmes a été plus souvent décisif dans l’élite (3).