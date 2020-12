Tout savoir sur Nîmes - Dijon

Dans le dur, Nîmes a trouvé les ressources pour obtenir le point du match nul contre Saint-Etienne dimanche (2-2). Mercredi, les Crocos (18es) jouent un match crucial pour le maintien face à un Dijon dernier avec seulement trois points de retard.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes est invaincu lors de ses 4 matches de Ligue 1 disputés contre Dijon (3 victoires, 1 nul), réussissant à garder sa cage inviolée lors de ces 4 rencontres face au club bourguignon. Dijon est le seul club actuel de l’élite contre lequel Nîmes n’a toujours pas encaissé le moindre but.

Dijon a perdu les 2 déplacements de son histoire à Nîmes en Ligue 1, à chaque fois sur le même score (0-2 en février 2019 et 0-2 en février 2020).

Nîmes a perdu 8 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), mais a fait match nul 2-2 à St Etienne lors du dernier et peut ainsi éviter la défaite lors de 2 matches de L1 consécutifs pour la 1ère fois depuis septembre-octobre dernier (3 matches - 1 victoire, 2 nuls).

Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 16 matches de Ligue 1 2020/21 (6 nuls, 9 défaites), restant muet à 10 reprises, pires totaux dans l’élite cette saison. 22 des 24 équipes n’affichant qu’une victoire ou moins après 16 matches d’une saison de L1 ont été reléguées en fin de saison dans l’histoire de notre championnat (sauf Sochaux 14e en 2008/09 et Ajaccio 16e en 2011/12).

Nîmes reste sur 5 défaites consécutives à domicile en Ligue 1, plus longue série de son histoire. Les Crocos n’ont marqué qu’un seul but lors de ces 5 matches, au cours d’une défaite 1-5 contre Angers le 8 novembre.

Dijon est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls) après avoir perdu ses 5 précédents. C’est la meilleure série des Dijonnais à l’extérieur dans l’élite depuis août-septembre 2018 (3), ils n’ont pas fait mieux depuis février-avril 2018 (5).

Dijon est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir inscrit le moindre but dans le dernier quart d’heure cette saison. Le but le plus tardif des Dijonnais en L1 cette saison est intervenu à la 66e minute par Mama Baldé contre Nice le 29 novembre.

Nîmes (3/3) est l’une des deux seules équipes, avec Lyon (7/7), à avoir gagné tous les matches au cours desquels il a ouvert le score en Ligue 1 cette saison. Néanmoins, Nîmes est l’équipe qui a le moins souvent ouvert le score dans l’élite cette saison (3).

L’attaquant de Nîmes Nolan Roux a marqué 4 buts en 4 titularisations contre Dijon dans sa carrière en Ligue 1, le seul adversaire affronté plusieurs fois et contre lequel il a inscrit autant de but que de fois où il a été titulaire.

Frédéric Sammaritano est le joueur qui a joué le plus de matches de Ligue 1 2020/21 sans en gagner un seul (12 – 4 nuls, 8 défaites). Dijon affiche 1.3 point en son absence contre seulement 0.3 lorsqu’il est sur le terrain.