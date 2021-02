Tout savoir sur Nîmes - Bordeaux

Nîmes s’est donné de l’air avec un succès crucial sur la pelouse de Dijon le week-end dernier. Les Crocos ont un joli coup à faire en bas de tableau puisqu’ils comptent trois points d’avance sur le DFCO. Le tout avec un match de retard à disputer, qui pourrait lui permettre de recoller à un point de Nantes, 18e. Pour cela, il faudra d’abord enregistrer un bon résultat face à Bordeaux, qui n’avance plus et affiche un niveau de jeu inquiétant.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes a perdu sesen Ligue 1 (0-6 le 3 décembre 2019 et 0-2 le 25 octobre dernier, à chaque fois au Matmut Atlantique), mais n’a plus connu 3 revers consécutifs contre les Girondins dans l’élite depuis mai 1966-octobre 1969 (6).Nîmes estcontre Bordeaux en Ligue 1 (0-6 le 3 décembre 2019 et 0-2 le 25 octobre dernier), mais n’a jamais connu 3 rencontres de suite sans marquer face aux Girondins dans l’élite.Nîmes a remporté(3 revers), soit autant que lors de ses 18 précédents (3 nuls, 13 défaites).Bordeaux n’a gagné(1 nul, 3 défaites), après avoir remporté les 3 précédents. Les Girondins n’ont plus connu 5 rencontres sans succès dans l’élite sur une même saison depuis avril-mai 2019 (6).Nîmes a perduplus longue série en cours et la plus longue de l’histoire des Crocos dans l’élite. Le NO peut établir la plus longue série de défaites à domicile dans l’histoire de notre championnat, qu’il co-détient actuellement avec Metz (entre août et novembre 2017) et Toulouse (entre novembre 2019 et février 2020).Bordeaux reste sur(1-2 à Lyon le 29 janvier puis à Brest le 7 février), alors qu’il n’avait perdu qu’un seul de ses 6 précédents déplacements dans l’élite (3 victoires, 2 nuls).Nîmes n’a conservé sa cage inviolée(32 buts encaissés), mais c’était lors du plus récent, à Dijon le 14 février (2-0). Les Crocos peuvent faire la passe de 2 dans l’élite pour la 1re fois depuis août-septembre 2019 (3).Bordeaux n’est resté muetdepuis le début de l’année 2020, c’était à Monaco le 1er novembre (0-4) et à Metz le 6 janvier dernier (0-0). Seuls Lille et Monaco font mieux sur la période (1).Renaud Ripart a inscrit, soit autant que lors de ses 14 précédents. L’attaquant de Nîmes n’a toutefois plus trouvé le chemin des filets lors de 2 rencontres de Ligue 1 consécutives depuis mai 2019 (4).Jimmy Briand n’a été impliqué que sur(1 but, 2 passes décisives en 18 rencontres), mais 2 d’entre eux sont intervenus contre Nîmes le 25 octobre dernier, où il était devenu à cette occasion le 1er joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 parmi ceux évoluant actuellement dans l’élite.