Tout savoir sur Nice - Reims

Nice tourne très bien depuis plusieurs semaines. De retour dans la première partie de tableau, les Aiglons pourraient, à ce rythme, se mêler à la lutte pour l'Europe lors des dernières journées. Reims occupe de son côté le ventre mou en entretenant également une belle série d'invincibilité.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 face à Reims (4 victoires, 5 nuls), c’était le 11 août 2018 à domicile (0-1).



Nice n’a perdu que 2 de ses 19 derniers matches à domicile en Ligue 1 face à Reims (13 victoires, 4 nuls) : le 24 septembre 1976 (2-3) et le 11 août 2018 (0-1).



Nice est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), après avoir perdu 6 de ses 8 précédents (2 victoires). Vainqueurs de leurs 2 dernières rencontres de Ligue 1 (3-0 v Marseille et 2-1 à Nantes), les Aiglons ont l’occasion de réaliser la passe de 3 sur une même saison dans l’élite pour la première fois depuis octobre-novembre 2018 (4).



Reims est invaincu lors de ses 7 dernières rencontres de Ligue 1 (2 succès, 5 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2018-mars 2019 (13).



Nice a gagné 3 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir remporté aucun des 8 précédents (2 nuls, 6 défaites).



Reims a gagné ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (2-1 à Nantes et 1-0 à Dijon), sa meilleure série depuis septembre-octobre 2019 (2 également). Les Rémois n’ont plus aligné 3 succès de rang hors de leurs bases dans l’élite depuis octobre 1962 (3).



Nice a marqué lors de chacun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (18 buts au total), seul Lyon est actuellement sur une meilleure série (11). Le Gym n’a plus connu une plus longue série sur un même exercice dans l’élite depuis mars-mai 2018 (11).



Reims est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir touché un montant en 2021 alors que Nice est l'équipe à en avoir touché le plus sur la période (12). Le dernier joueur rémois à avoir touché du bois dans l'élite est Arber Zeneli contre Nîmes le 22 novembre 2020.



Auteur d’un doublé lors de son dernier match contre Nantes le 4 avril, l’attaquant de Nice Kasper Dolberg a l’occasion de marquer lors de 2 rencontres d’affilée en Ligue 1 pour la première fois depuis janvier-février 2020 (1 but v Rennes puis 2 buts v Lyon).



Seul Walter Benitez (52 avec Nice) a réalisé plus d’arrêts que Predrag Rajkovic (49) en Ligue 1 en 2021. Le gardien de Reims a préservé sa cage inviolée 6 fois dans l’élite depuis le début de l’année civile, seul Mike Maignan (9) fait mieux.