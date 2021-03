Tout savoir sur Nice - Nîmes

Nice a pris un bon bol d'air en s'imposant face à Rennes vendredi dernier. Les Aiglons veulent enchaîner pour regagner au plus vite la première partie de tableau. Nîmes reste de son côté sur trois victoires et un nul qui lui ont permis de grimper à la 18e place.





Les stats à connaître (avec Opta)



Nice a remporté 6 de ses 8 derniers matches contre Nîmes en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), trouvant le chemin des filets lors de chacun des 6 plus récents (11 buts au total).



Nice a remporté 73% de ses matches à domicile contre Nîmes en Ligue 1 (22/30), son pourcentage le plus élevé contre un adversaire reçu au moins 20 fois. Les Aiglons n’ont cependant gagné qu’une seule de leurs 5 dernières réceptions des Crocos dans l’élite (1 nul, 3 défaites).



Vainqueur de son dernier match de Ligue 1 face à Rennes (2-1), Nice n’a plus remporté 2 rencontres consécutives dans l’élite depuis octobre dernier (2), c’était sous les ordres de Patrick Vieira.



Nîmes n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (3 succès, 1 nul), après avoir perdu 5 des 6 premiers en 2021 (1 victoire).



Nice n’a remporté qu’une seule de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites) – le 7 février contre Angers (3-0) –, après avoir gagné 3 de ses 4 précédentes (1 défaite).



Nîmes a remporté son dernier déplacement en Ligue 1 (2-0 à Dijon), mais les Crocos n’ont plus enchaîné 2 succès à l’extérieur depuis novembre-décembre 2018 (3). Cette série est d’ailleurs la seule du genre pour les Nîmois au cours de leurs 12 dernières saisons dans l’élite.



Nîmes a encaissé 18 buts après la 75e minute en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. C’est déjà le pire total des Crocos sur un même exercice depuis 1965/66 (19).



Alexis Claude-Maurice n’a été buteur qu’à 2 reprises en 42 matches de Ligue 1 avec Nice, mais c’était à chaque fois contre Nîmes, le 8 février et le 16 décembre 2020.



L’attaquant de Nice Amine Gouiri a trouvé 4 fois les montants adverses en Ligue 1 en 2021, c’est au moins le double de tout autre joueur. o Walter Benitez (93) et Baptiste Reynet (87) sont les 2 gardiens qui ont arrêté le plus de tirs en Ligue 1 cette saison. Le portier de Nîmes, qui pourrait effectuer sa 200e apparition dans l’élite, est cependant celui qui a encaissé le plus de buts en 2020/21 (52).