Tout savoir sur Nice - Montpellier

Retombé dans ses travers contre Dijon le week-end dernier, Nice va devoir trouver les ressources mentales pour tout donner dans cette fin de saison sans grand enjeu. Avec six points de plus au compteur, Montpellier a encore un espoir dans la course à l'Europe et voudra mettre maintenir la pression sur Rennes, Marseille et Lens.





Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier reste sur 2 succès à la suite face à Nice en Ligue 1 et à l’occasion d’égaler sa meilleure série face à cet adversaire dans son histoire dans l’élite (3 succès entre août 2009-novembre 2010 et septembre 2011-octobre 2012).



Nice reste sur 4 succès à la suite face à Montpellier à domicile en Ligue 1, sa meilleure série face à un adversaire actuellement dans l’élite. Les Aiglons restent même sur 7 réceptions sans défaite face au MHSC en L1 (5 succès, 2 nuls).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (4 succès, 2 nuls), mais c’était le plus récent face à la lanterne rouge Dijon (0-2).



Montpellier n’a perdu aucun de ses 11 derniers matches en Ligue 1 (4 succès, 7 nuls), sa meilleure série d’invincibilité depuis août-novembre 2018 (11). Le MHSC a l’occasion d’égaler la meilleure série de son histoire dans l’élite : 12 en novembre 1991-février 1992 et en décembre 1996-avril 1997.



Montpelier a partagé les points à 8 reprises en déplacement en Ligue 1 cette saison (sur 16 rencontres), plus que toute autre équipe.



Nice a échoué à trouver le fond des filets lors de chacun de ses 2 derniers matches en Ligue 1 (v Reims et Dijon). Le Gym n’a plus connu une plus longue série dans l’élite depuis novembre-décembre 2015 (3).



Montpellier a inscrit 16 buts de la tête en Ligue 1 2020/21 – il faut remonter à l’exercice 2016/17 et Monaco (21 réalisations) pour voir une équipe de l’élite en inscrire plus sur une même saison.



Le défenseur de Nice William Saliba est le joueur qui a parcouru le plus de distance vers l’avant avec le ballon en Ligue 1 en 2021 (2 839 mètres).



Le milieu de Montpellier Jordan Ferri est le seul joueur de champ à avoir réussi au moins 100 passes longues vers la moitié de terrain adverse en Ligue 1 cette saison (101).



Le duo de Montpellier Andy Delort/Gaëtan Laborde s’est délivré mutuellement 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison (4 buts de Laborde sur une passe de Delort, 3 buts de Delort sur une passe de Laborde), aucune paire ne fait mieux.