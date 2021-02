Tout savoir sur Nice - Metz

Nice semble afficher du mieux dans le contenu depuis quelques matches, mais est retombé dans ses travers en affichant un retard au démarrage à Marseille mercredi, en match en retard (3-2). Les Aiglons patinent en seconde partie de tableau pendant que Metz, qui compte six points de plus, commence aussi à perdre du terrain.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice n’a perducontre Metz (7 victoires, 3 nuls), c’était le 27 janvier 2018 en Lorraine (1-2).Metz est, avec Valenciennes, une des 2 équipes que Nice aau 21e siècle sans jamais s’incliner (8 fois – 5 victoires, 3 nuls).Nice a inscriten Ligue 1 lors des 70 dernières saisons (dont 2 de ses 4 dernières réalisations contre les Lorrains), il n’y a que… Nice face à Bordeaux (17) qui a fait mieux face à un même adversaire dans l’élite sur la période.Nice a perdu(1-2 à Paris, 2-3 à Marseille) et peut subir un 3e revers de rang dans l’élite pour la 1re fois depuis octobre 2019 (3).Metz a perdu(0-1 à St Etienne et 1-2 v Strasbourg), alors qu’il n’avait perdu qu’une seule de ses 10 précédentes (5 victoires, 4 nuls).Nice n’a remportéen Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), mais c’était la plus récente, contre Angers le 7 février (3-0). Les Aiglons peuvent remporter 2 matches consécutifs à domicile sans prendre de but dans l’élite pour la 1re fois depuis janvier-mars 2019 (4).Metz a gagnédepuis le retour de Frédéric Antonetti sur son banc (3 nuls, 2 défaites), c’est 1 de plus que lors des 17 matches hors de ses bases qu’il a disputés sous Vincent Hognon (7 nuls, 7 défaites).Metz est l’équipe qui effectuecette saison (262), mais Nice est celle qui subit le plus de récupérations hautes adverses dans l’élite (218).Nice affiche un XI de départ deen Ligue 1 cette saison, c’est plus jeune que tout autre équipe des 5 grands championnats.Thomas Delaine parcourt en moyennecette saison avec Metz, plus que tout autre joueur de l’élite à minimum 500 minutes disputées.