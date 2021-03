Tout savoir sur Nice - Marseille

Nice reste sur un accroc à Lorient (1-1) mais est sur une belle série de trois matches sans défaite et tente de regagner la première partie de tableau. L'OM a de son côté remporté ses deux premiers matches sous Jorge Sampaoli, à chaque fois avec un final de folie. Le club phocéen aura pour objectif de verrouiller sa cinquième place dans les prochaines semaines.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a perdu chacune de ses 7 dernières confrontations face à Marseille en Ligue 1, sa plus longue série contre l’OM dans son histoire dans l’élite. Il n’a jamais enchaîné 8 défaites de rang face à un même adversaire en L1.



Nice a perdu chacune de ses 3 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1, il n’est sur une plus longue série que face à Paris (4), parmi les équipes actuellement dans l’élite.



Nice est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) après avoir perdu chacun des 3 précédents.



Marseille a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 15 précédents (6 nuls, 7 défaites).



Nice a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné aucune de ses 8 précédentes (2 nuls, 6 défaites).



Marseille n’a gagné aucun de ses 8 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), après avoir remporté 8 de ses 9 précédents (1 nul). Seuls Lorient (10) et Brest (9) sont sur une plus longue série dans l’élite. L’OM n’a plus connu pire disette lors d’une même saison de L1 depuis février-mai 2012 (9).



Marseille n’a pas trouvé l’ouverture lors de 3 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (4 buts au total), après avoir marqué lors de chacun de ses 11 précédents.



Amine Gouiri est impliqué dans 7 des 10 derniers buts de Nice en Ligue 1 (5 buts, 2 assists). Seul Jonathan David (7) a plus marqué que lui (6) dans l’élite en 2021.



Saïf-Eddine Khaoui est impliqué sur 3 buts contre Nice en Ligue 1 (3 réalisations, 1 avec Troyes et 2 avec Marseille), son plus haut total face à un même adversaire dans l’élite. Les 2 buts qu’il a marqué en 30 matches avec l’OM en Ligue 1 étaient contre Nice, lors de son seul doublé en L1 le 17 février dernier.



Jorge Sampaoli a remporté ses 2 premiers matches de Ligue 1 comme entraîneur et pourrait devenir le 4e entraîneur à commencer par 3 victoires à la tête de Marseille en L1 après Charlie Bell (4 en 1932), Mario Zatelli (3 en 1968 puis en 1973 lors d’un autre passage) et Elie Baup (6 en 2012).