Tout savoir sur Nice - Dijon

Décimé par le Covid après la trêve, Nice n'a retrouvé le chemin des terrains que jeudi, en Ligue Europa. Les Aiglons, forcément pas au mieux physiquement, devront enchaîner pour oublier leur défaite dans le derby contre Monaco (1-2) le 8 novembre. De son côté, Dijon a perdu contre Lens dimanche dernier (0-1) et cherche toujours à s'offrir sa première victoire de la saison en Ligue 1. Le DFCO compte quatre points de retard sur la place de barragiste avant cette journée, et le temps presse.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nice et Dijon ne se sont plus quittés sur un score de parité en Ligue 1 depuis le 24 septembre 2011 lors de la 1ère confrontation entre les 2 équipes (1-1 à Nice). Depuis, Nice a remporté 5 matches pour 3 victoires dijonnaises.



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), mais c’était le dernier, contre Monaco le 8 novembre (1-2).



Dijon n’a remporté aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites), plus longue série en cours dans l’élite actuelle.



Dijon affiche 4 points après 11 matches de Ligue 1 cette saison, le plus faible total de son histoire à ce stade. Seul Nantes en 2001/02 a réussi l’exploit de se maintenir en L1 avec 4 points ou moins à ce stade sous l’ère de la victoire à 3 pts – les 8 autres équipes dans ce cas sur la période sont toutes descendues en fin d‘exercice.



Nice a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (16 buts en tout), plus longue série en cours dans l’élite actuelle.



Dijon n’a remporté aucun de ses 15 derniers matches disputés à l’extérieur en Ligue 1 (4 nuls, 11 défaites), pire série parmi les équipes actuellement en Ligue 1 et la pire de son histoire dans l’élite à égalité avec mars 2012-janvier 2017. Depuis le début de l’année 2020, aucun club (parmi ceux présents sur toute la période en L1) n’a engrangé moins de points que le DFCO loin de ses bases (2 points en 9 matches).



Dijon a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers déplacements dans l’élite, plus longue série parmi les équipes actuellement en Ligue 1. Il n’a plus connu un match sans prendre un but à l’extérieur dans l’élite depuis le 19 octobre 2019 à Lyon (0-0).



Les 5 buts de Dijon en Ligue 1 2020/21 ont été marqués soit dans le 1er quart d’heure de la 1ère période (3 buts) soit dans le 1er quart d’heure de la seconde période (2 buts).



Pierre Lees-Melou est impliqué dans 3 des 5 derniers buts de Nice contre Dijon en Ligue 1 (2 buts, 1 assist), l'adversaire contre lequel il a été le plus décisif parmi les équipes actuellement dans l'élite avec Angers (3 fois). Il a débuté sa carrière dans l’élite avec le club bourguignon, marquant d’ailleurs 7 buts lors de la saison 2016/17, toujours son meilleur total à ce jour.



Bruno Ecuele-Manga a effectué 57 dégagements défensifs en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens. Dijon est d’ailleurs l’équipe du Top 5 qui en a fait le plus cette saison : 233.