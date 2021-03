Tout savoir sur Nantes - Reims

Nantes poursuit sa série d'invincibilité en Ligue 1 mais a glissé à la 19e place du classement suite aux bons résultats de Lorient et Nîmes. Les Canaris doivent donc enchaîner contre Reims, 13e avec sept points d'avance sur son adversaire du jour.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes a perdu sa dernière confrontation avec Reims en Ligue 1 (2-3 en décembre dernier) et pourrait perdre ses 2 rencontres d’une même saison de l’élite face à cet adversaire pour la première fois depuis 1974/75.



Nantes est invaincu lors de ses 9 dernières réceptions de Reims en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), gardant sa cage inviolée lors de 5 de ses 6 plus récentes. Il n’y a que Troyes (6) que les Canaris ont plus reçu sans s’incliner dans l’élite au 21e siècle que les Rémois (5 – 2 succès, 3 nuls).



Nantes compte 24 points après 27 matches de Ligue 1 cette saison, son pire total à ce stade en comptant 3 points pour une victoire.



Nantes n’a perdu aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), mais n’est plus resté invaincu sur 4 rencontres consécutives depuis août-septembre 2019 (4).



Reims n’a perdu que 2 de ses 13 derniers matches en Ligue 1 (5 victoires, 6 nuls), après avoir perdu 8 des 13 précédents (2 victoires, 3 nuls).



Nantes n’a remporté aucune de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), pire série de son histoire sur ses terres. Seul Dijon connaît actuellement une pire série à domicile dans l’élite (14).



Reims (16) et Nantes (15) sont les 2 équipes qui ont perdu le plus de points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison.



Reims est l’équipe qui a connu le plus de matches achevés sur le score de 0-0 en Ligue 1 en 2021 (3), c’est déjà 2 de plus que sur l’ensemble de l’année précédente.



L’attaquant de Nantes Randal Kolo Muani a été signalé à 19 reprises en position de hors-jeu en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



Le milieu de Reims Moreto Cassamá a réussi 87.5% de ses dribbles en Ligue 1 cette saison (21/24), pourcentage le plus élevé pour un joueur ayant tenté au moins 20 dribbles.