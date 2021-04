Tout savoir sur Nantes - Nice

Nantes, qui a pris quatre point sur ses deux derniers matches, continue de s'accrocher dans la course au maintien. Les Canaris, Lorient et Nîmes se tiennent en un point et le moindre faux pas peut faire mal. De son côté, Nice entretient une belle série et se rapproche à toute vitesse de la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 face à Nice (3 nuls, 4 défaites), c’était le 5 octobre 2019 à domicile (1-0).



Nantes n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après avoir connu la défaite lors de 3 de ses 4 précédentes rencontres dans l’élite (1 nul).



Nice a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 15 premiers sous Adrian Ursea (3 nuls, 9 revers).



Nantes n’a remporté aucune de ses 12 dernières réceptions en Ligue 1 (7 nuls, 5 défaites), seul Dijon est sur une plus longue série sans victoire chez lui (16). Il s’agit de la plus longue série sans succès du FCN à domicile dans son histoire dans l’élite.



Nice est invaincu lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (2-1 v Rennes, 1-1 v Lorient), après avoir perdu chacun des 3 précédents.



Nantes a perdu 5 points au cours des 10 dernières minutes de jeu en Ligue 1 en 2021, aucune équipe n’a fait pire sur la période. D’ailleurs, 2 de ses 3 derniers buts encaissés dans l’élite l’ont été à partir de la 87e minute.



Après ses buts face à Paris et Lorient, Randal Kolo Muani peut devenir le 1er joueur de Nantes à marquer lors de 3 rencontres consécutives en Ligue 1 cette saison. L’attaquant des Canaris a marqué 2 fois sur ses 3 derniers tirs tentés dans l’élite.



Le portier de Nice Walter Benitez est le seul gardien à avoir effectué plus de 100 arrêts en Ligue 1 cette saison (107).



Le joueur de Nice William Saliba est le défenseur qui a disputé le plus de minutes sans se faire dribbler une seule fois en Ligue 1 cette saison (1080 minutes).



Antoine Kombouaré affiche 1.5 point par match à la tête de Nantes en Ligue 1 (2 succès, 3 nuls, 1 défaite), soit le 2e meilleur ratio du genre pour un entraîneur depuis le retour du FCN dans l’élite en 2013/14 derrière Sergio Conceicao (1.73 pt/match).