Tout savoir sur Nantes - Montpellier

Intraitable ces dernières semaines, Nantes doit fournir un dernier effort pour se sortir de la place de barragiste après ses quatre succès de rang. Montpellier a de son côté dit adieu à la course à l'Europe et conservera au mieux sa huitième place à l'issue de cette 38e et dernière journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), c’était le 6 mai 2018 (0-2).



Nantes affiche 40 points après 37 matches de Ligue 1 2020/21, il n’a fait pire qu’à 2 reprises à ce stade : c’était en 2006/07 et 2008/09 (34 à chaque fois), les 2 seules saisons où il a été relégué en Ligue 2.



Nantes a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours et meilleure série pour les Canaris depuis avril-mai 2019 (5).



Montpellier n’a remporté que 2 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 2 défaites), c’était contre Bordeaux le 21 mars (3-1) et Strasbourg le 9 mai (3-2).



Nantes a inscrit au moins 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, soit autant qu’au cours de ses 38 précédents. Les Canaris n’avaient plus connu une telle série dans l’élite depuis octobre 1996 (3).



Nantes affiche une possession moyenne de 43.3% en Ligue 1 cette saison, plus faible pourcentage en 2020/21 et plus faible pourcentage pour les Canaris sur un même exercice depuis son retour dans la division en 2013/14.



Montpellier n’est resté muet qu’à 2 reprises en déplacement en Ligue 1 2020/21 et pourrait égaler son meilleur total en la matière sur un même exercice établi lors de la saison de son seul titre dans la compétition en 2011/12.



Andy Delort a inscrit 14 buts en Ligue 1 2020/21, sa meilleure marque sur un même exercice (à égalité avec 2018/19). Nantes est la seule équipe contre laquelle il n’a jamais été décisif avec Montpellier en Ligue 1 (4 apparitions).



Antoine Kombouaré affiche 1.62 point par match en tant qu’entraîneur de Nantes en Ligue 1 (13 matches – 6 victoires, 3 nuls, 4 défaites), soit sa meilleure moyenne sur le banc d’une équipe de l’élite (1.55 avec Paris). Il a glané autant de points en 13 matches avec les Canaris (21) que lors de ses 2 précédents mandats en L1 réunis (18 points en 20 matches avec Dijon, 3 en 10 rencontres avec Toulouse).



Ancien entraîneur de Nantes (2007, 2008 et 2012-2016), Michel Der Zakarian va connaître sa 142e et dernière rencontre sur le banc de Montpellier en Ligue 1, seul René Girard compte davantage de matches en tant qu’entraîneur avec le MHSC dans l’élite (152).