Tout savoir sur Nantes - Monaco

Nantes n’a toujours pas gagné depuis l’arrivée de Raymond Domenech sur son banc, et l’ancien sélectionneur des Bleus est loin de vivre des débuts de rêve avec les Canaris. Sous pression en bas de tableau, le FCN reçoit un Monaco qui va très bien en ce début d’année, qui semble de plus en plus en mesure de titiller le trio de tête.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a perdude Ligue 1 face à Nantes (12 victoires, 1 nul), c’était le 29 novembre 2017 chez les Canaris (1-0).Nantes s’est incliné(1-3 le 11 août 2018 et 0-1 le 25 octobre 2019), mais n’a jamais subi 3 défaites consécutives à domicile dans son histoire face à cet adversaire dans l’élite.Nantes n’a remporté(7 nuls, 5 défaites), pire série en cours et la plus longue disette de son histoire dans l’élite.Nantes est l’équipe qui a disputé le plus de rencontresau début d’une journée en Ligue 1 cette saison (12 - 6 nuls, 6 défaites).Monaco a remporté, meilleure série en cours. L’ASM n’a plus enchaîné 5 succès à la suite dans l’élite depuis sa série record de 16 victoires entre février et août 2017.Nantes n’a gagnéen Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), sa pire série sur ses terres dans l’élite au 21e siècle à égalité avec décembre 2008-avril 2009. Le FCN reste d’ailleurs sur 4 matches nuls consécutifs, mais n’a plus fait la passe de 5 à la Beaujoire depuis août-octobre 1995 (5 à la suite).Monaco reste sur(1-0 v Dijon 5-2 v Lorient, 3-2 v Montpellier) et a l’occasion d’en enchaîner 4 à la suite hors de ses bases dans l’élite pour la 1ère fois depuis février-août 2017 (8).Nantes a encaissé, le 2e pire total de son histoire à ce stade derrière 1963/64 (36).– et pourrait réaliser cette performance lors de 5 rencontres consécutives pour la toute 1ère fois de son histoire dans l’élite.Monaco a marquécette saison (10 suite à un corner, 6 penalties, 2 sur coup franc indirect et 1 coup franc direct), total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens.Le milieu de terrain de Monaco Aurélien Tchouameni, plus que tout autre joueur.Après avoir débuté son mandat par 3 nuls et 1 défaite, Raymond Domenech peut devenir le 1er entraîneur de Nantesà la tête du club.